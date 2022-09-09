تقدم في المفاوضات مع لبنان على الحدود البحرية، لن تتضمن الاتفاقية توقيعات بسبب حزب الله

يأمل رئيس الوزراء يائير لابيد أيضًا أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل

التقى الوسيط الأمريكي بين إسرائيل ولبنان في قضية الحدود البحرية، عاموس هوكشتين، اليوم (الجمعة) بالرئيس اللبناني ميشيل عون في قصره ببعبدا، ووصف التقدم بأنه "إيجابي للغاية".

التقى هوكشتين بنفسه أمس مع مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز ومستشار الأمن القومي إيال حولتا. وذكر مصدر سياسي أنه حتى الآن لا يتوقع أي توقيع على اتفاق مع لبنان، لأن حزب الله لن يسمح للحكومة التوقيع على اتفاقية ثنائية مع إسرائيل. لذلك من المحتمل أن تنحصر المسألة في تفاهمات واتفاقات، وعلى الأكثر ستودع ورقة لدى الأمم المتحدة توضح بالتفصيل خط الحدود المتفق عليه.

ويأمل رئيس الوزراء يائير لابيد أيضًا أن يتم التوقيع على الاتفاقية قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل في 1 تشرين الثاني (نوفمبر)، على الرغم من ارتفاع الأصوات في المعارضة بأن الحكومة الانتقالية لا تملك السلطة للقيام بذلك. وقال إنه لا داعي للانتظار لما بعد الانتخابات لأن الحد الاقتصادي ليس السيادة الذي يتطلب قرار الكنيست.

النزاع الحدودي الذي لم يتم حله يتعلق بمنطقة عازلة مثلثة تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وهي بالنسبة لإسرائيل أقل من 2٪ من إجمالي مياهها الاقتصادية، وبالنسبة للبنانيين 3٪.

وأجرى لبنان مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية في السنوات الأخيرة، ولم تتوصل بعد إلى اتفاق، وفي هذا المجال بدأت عمليات التنقيب الإسرائيلية واللبنانية عام 2018 للبحث عن الغاز، كما أيدتا المزاعم اللبنانية بانتهاك سيادتها في المنطقة. ثم أصدر حزب الله بعد ذلك تهديدات صريحة لمنصات الغاز الإسرائيلية.