الجيش المغربي يشارك في مؤتمر عسكري بإسرائيل إلى جانب قادة جيوش العالم من بينهم قادة جيوش عربية

تشارك القوات المسلحة الملكية المغربية، في مؤتمر دولي، ينظمه الجيش الإسرائيلي، حول التجديد والتحديث العسكري الدولي، إلى جانب العشرات من قادة جيوش العالم من بينهم قادة جيوش عربية الذي ستنطلق فعالياته من 12 سبتمبر/أيلول الجاري إلى غاية 15 منه.

