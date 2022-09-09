الجيش المغربي يشارك في مؤتمر عسكري بإسرائيل إلى جانب قادة جيوش العالم من بينهم قادة جيوش عربية

سيتناول المؤتمر آليات التغيير والابتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على: الدفاع المتعدد الأبعاد

تشارك القوات المسلحة الملكية المغربية، في مؤتمر دولي، ينظمه الجيش الإسرائيلي، حول التجديد والتحديث العسكري الدولي، إلى جانب العشرات من قادة جيوش العالم من بينهم قادة جيوش عربية الذي ستنطلق فعالياته من 12 سبتمبر/أيلول الجاري إلى غاية 15 منه.

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وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن المؤتمر سيستمر لمدة اسبوع، و"سيتناول آليات التغيير والابتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على: الدفاع المتعدد الأبعاد، الولوج البري المتعدد الأبعاد، الضربات المتعددة الأبعاد، إدارة الطيف العسكري - سبكتروم، السايبر البحث والأساليب".

وأضاف أدرعي أن "التطور والتجدد العسكري سيكونان من صلب أعمال المؤتمر الدولي"، الذي من شأنه بحسبه "أن يعزز الشرعية الدولية في مجال توسيع حرية العمل وخلق عمق استراتيجي مع ابراز اسرائيل كقوة إقليمية وجسر تلاقي بين الثقافات ضف إلى كونها مورد مهم في مجال الابتكار والأمن المحلي والدولي".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد زار المغرب لأول مرة في شهر يوليو/تموز المنصرم .حيث أوضح أن الزيارة تهدف إلى التعلم وتبادل المعرفة، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى. وتأتي زيارة كوخافي في أعقاب زيارة وزير الأمن بيني غانتس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتوقيعه اتفاقية تعاون أمني علنية في سابقة على مستوى البلدين. وبحسب مصادر أمنية، فإن إقامة علاقات أمنية مع المغرب هو أمر له قيمته الاستراتيجية ولا تنحصر في كونها مجرد زيارة رمزية.