الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، العائلة المالكة واليهود وإسرائيل

عام 2015زارت الملكة إليزابيث الثانية ألمانيا ومعسكر اعتقال لأول مرة حيث وضعت إكليلًا من الزهور في بيرغن بيلسن

حافظت الملكة إليزابيث الثانية على علاقات ودية مع قادة الجالية اليهودية خلال فترة حكمها الطويلة التي امتدت معظم القرن 20 وعلى الرغم من العلاقات الودية مع مختلف القادة الإسرائيليين، لم تزر إسرائيل أبدًا، رغم أنها قامت بزيارات رسمية إلى عشرات الدول.

في الواقع ، إنها حقًا "مقاطعة" غير رسمية تحكم العلاقات بين البلدين ، حيث لم يقم أي فرد من العائلة المالكة بزيارة إسرائيل بصفة رسمية حتى عام 2018، حيث قام الأمير وليام، وريث العرش البريطاني ، بزيارة رسمية لإسرائيل لأول مرة ، منهيا هذه "المقاطعة" الملكية للدولة اليهودية.

وقام الأمير فيليب بالفعل بزيارة شخصية في عام 1994 ، لتكريم والدته ، أميرة اليونان أليس ، المدفونة على جبل الزيتون في القدس. قام الأمير تشارلز ، الملك تشارلز الثالث الآن ، بالرحلة أيضًا في عامي 1995 و 2016 لحضور جنازات رئيسي الوزراء السابقين يتسحاق رابين وشمعون بيريز.

وأثار هذا "الرفض"، الذي امتد على مدى عقود ، حنق العديد من السياسيين الإسرائيليين وأعضاء الجالية اليهودية في بريطانيا. وعلى الرغم من هذا "الرفض"، كانت الملكة حريصة دائمًا على الحفاظ على علاقات وثيقة مع اليهود والتقت بالعديد من الشخصيات الإسرائيلية الزائرة. كما قبلت أوراق اعتماد السفراء الإسرائيليين في المملكة المتحدة.

وساد الاعتقاد بأن وزارة الخارجية البريطانية نفسها نصحت الملكة بعدم زيارة إسرائيل خوفًا من ردود الفعل العربية. ومع ذلك ، حتى بعد أن هدأ الخوف من المقاطعة وحظر النفط ، لم تأت الملكة.

وفي السياق قال مسؤول حكومي بريطاني لم يذكر اسمه لصحيفة "الديلي تلغراف" في عام 2015 أنه "حتى يتم التوصل إلى تسوية للصراع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، لا يمكن للعائلة المالكة الذهاب إلى هناك" ، في إشارة إلى الهيئة الحاكمة في الضفة الغربية.لكن هذه الأسباب الدبلوماسية لم تؤثر على مهام الملكة "الوطنية" ولا على التزامها تجاه الجالية اليهودية.

ورفعت إليزابيث الحاخامات الرئيسيين إيمانويل جاكوبوفيتس وجوناثان ساكس إلى طبقة النبلاء ومنحت فرسان العديد من اليهود البريطانيين. كانت علاقاتها مع الجالية اليهودية في بريطانيا جيدة جدًا ، وكان اليهود البريطانيون دائمًا يظهرون الولاء والامتنان للملكة.

عندما نشرت صحيفة شعبية بريطانية مقطع فيديو لإليزابيث الثانية البالغة من العمر سبع سنوات وهي تلقي التحية النازية، دافع يهود بريطانيا إلى حد كبير عن ملكهم.

خلال رحلتها الرسمية الأخيرة إلى الخارج ، في عام 2015 ، زارت الملكة إليزابيث الثانية ألمانيا ومعسكر اعتقال لأول مرة، حيث وضعت إكليلًا من الزهور في بيرغن بيلسن والتقت بالناجين من الهولوكوست.