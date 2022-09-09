إسرائيل تستعد لعملية كبيرة في شمال الضفة الغربية

"الأيام المقبلة ستكون أوقاتا صعبة، وفي حالة عدم تتحرك السلطة الفلسطينية لتهدئة الوضع فإن إسرائيل ستتدخل"

تستعد قوات الجيش الإسرائيلي لعملية كبيرة لمكافحة الإرهاب في شمال الضفة الغربية، وهي في حالة تأهب قصوى، حيث لوحظ تجدد التوترات والهجمات ضد الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الأعياد اليهودية التي ستقام في نهاية سبتمبر/ ايلول الجاري،

وشدد مصدر عسكري إسرائيلي على أن "الأيام القليلة المقبلة ستكون أوقاتا صعبة، وفي حالة عدم تتحرك السلطة الفلسطينية لتهدئة الوضع فإن إسرائيل ستتدخل وتزيد من تحركاتها".

ومن جهته أعلن الشاباك والجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن اعتقال فلسطينيين مشتبه بهم بإطلاق النار على حافلة ومواقع للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

وكان مواطن إسرائيلي قد اصيب في سيارته، صباح اليوم، باطلاق نار قرب قرية حوارة في تقسيم شومرون الاقليمي بالضفة الغربية.

وتعمل إسرائيل في الأيام الأخيرة لممارسة ضغوط دولية من خلال مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة - للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على بعض الفصائل التي دبرت العمليات العدائية الأخيرة في إسرائيل.

كما تم انتداب أفراد أمن إضافيين على طول السياج الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية وسيتم تعزيز القوات خلال الأعياد، وخاصة في المستوطنات اليهودية.

وفي السياق تم أمس الخميس، إحباط هجوم في تل أبيب بفضل قوات الأمن التي ألقت القبض على فلسطيني مدجج بالسلاح في يافا كان يخطط لشن هجوم بالليل في تل ابيب