الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين للاشتباه في قيامهما بعمل عدائي في منطقة جنين

أكد الجيش الإسرائيلي أنه "ألقى القبض على معتقل مفرج عنه في قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته قامت بإعتقال ثلاثة فلسطينيين صباح اليوم السبت، وذلك للإشتباه فيهم القيام بأعمال عدائية في الضفة الغربية، كما صادر الجيش أسلحة غير قانونية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "ألقى القبض على معتقل مفرج عنه في قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات بين قوات الجيش والفلسطينيين، وأكد الجيش أنه "لم يصب أي جندي إسرائيلي خلال العملية"، مشيرا إلى أنه "تم نقل المعتقليين والأسلحة المضبوطة للشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم".

كانت العملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود.

ومع اقتراب الأعياد اليهودية التي ستقام في نهاية سبتمبر/ ايلول الجاري، تستعد قوات الجيش الإسرائيلي لعملية كبيرة لمكافحة الإرهاب في شمال الضفة الغربية، وهي في حالة تأهب قصوى، حيث لوحظ تجدد التوترات والهجمات ضد الإسرائيليين في الأيام الأخيرة

وكان جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود قد اعتقلوا الخميس الماضي 11 مطلوبا في مناطق الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات قريتي يطا وصوريف.