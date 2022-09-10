سوريا تؤكد استئناف حركة الملاحة في مطار حلب الدولي

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حطّت أول طائرة مدنية آتية من الكويت في مطار حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس الجمعة، أن حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي استؤنفت بعدما تم إصلاح الأضرار التي لحقت به، في أعقاب الضربات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل.

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة النقل السورية، إن "حركة النقل الجوي استؤنفت عبر المطار عند الساعة 12,00 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ)".

ومن جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرّه في بريطانيا، أنه "نحو الساعة 17,30 ت غ (20,30 بالتوقيت المحلي) حطّت أول طائرة مدنية آتية من الكويت في مطار حلب".

وكان التلفزيون السوري قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مطار حلب الدولي شمالي سوريا ، وتطرقت صحيفة "الوطن" عن سماع انفجارات سمعت ايضا في المدينة الساحلية اللاذقية غربي سوريا، ولم يتم التطرق الى وقوع اي اصابات.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، إن "الجيش السوري ألقى القبض على خمسة أشخاص عقب ضربات استهدفت مطار حلب الدولي ومحيطه وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين لم تتضح جنسياتهم وهوياتهم بعد".

ونادرًا ما ترد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على المزاعم حول الغارات الجوية في سوريا، على الرغم من أنها صرحت بأنها نفذت مئات العمليات في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011. وقد صرحت إسرائيل بأنها لن تسمح بنشر الجماعات الإيرانية أو المدعومة من إيران في سوريا.