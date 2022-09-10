الإمارات وإسرائيل يبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف قطاعات الطاقة

أكد أمير حايك خلال اللقاء، أن "إسرائيل تتطلّع قدماً إلى تعزيز أواصر التعاون مع الإمارات في شتى المجالات"

أفادت وكالة الانباء الاماراتية وام، أمس الجمعة، أن وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس أحمد محمد الرميثي، استقبل سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.

وأكد محمد الرميثي، على مدى أهمية مد جسور التعاون المشترك في مختلف قطاعات الطاقة، وعلى رأسها المياه والكهرباء والمياه المعالجة وتبريد المناطق، مشيرا إلى أن "قطاع الطاقة يحمل الكثير من الفرص التنموية ذات الاهتمام المتبادل، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ومنها الطاقة المتجددة، وتقنيات تحلية المياه مثل تقنية التناضح العكسي، وإنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين منخفض الكربون، وإدارة جانب الطلب، وتقنيات الري المتقدّمة، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار في التقنيات الحديثة."

وبدوره، أكد أمير حايك خلال اللقاء، أن "إسرائيل تتطلّع قدماً إلى تعزيز أواصر التعاون مع الإمارات في شتى المجالات"، مشيرا إلى أن "قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم الدولتان من خلاله في محاربة التغير المناخي، وتأمين إمدادات الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التي تتسبب بانبعاثات الكربون الضارة".

وعرف اللقاء استعراض عدد من المقترحات حول مجالات التعاون المستقبلية بين الدائرة والجهات ذات الصلة في إسرائيل، كما استعرض ممثلو الدائرة النظرة المستقبلية لقطاعي المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، وتزايد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في الإمارة بالإضافة إلى عرض تقديمي حول دورة إنتاج المياه في الإمارة، والسياسة والإطار التنظيمي لصناعة الهيدروجين.