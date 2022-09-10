رئيس إسرائيل سيمثل الدولة في جنازة الملكة، وتأمل إسرائيل أن تتم دعوة رئيس الوزراء لابيد أيضًا

بدأت السفارة الإسرائيلية في لندن التحضير لجنازة الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، والتي من المتوقع أن تقام الاثنين المقبل 19 أيلول\ سبتمبر.

ويعتبر هذا الحدث غير مسبوق في نطاقه، وسيتطلب ترتيبات أمنية استثنائية. تنتظر السفارة الآن تعليمات رسمية بشأن الجنازة، لكن من الواضح بالفعل أن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ سيمثل إسرائيل.

ومع ذلك، قد تتم دعوة رئيس الوزراء يائير لابيد أيضًا، على غرار البلدان الأخرى التي يوجد فيها رئيسان للدول - مثل ألمانيا، حيث يعمل مستشار ورئيس.

في المملكة المتحدة من المفترض أن يتخذوا القرار بشأن التمثيل. وقالت تسيبي حوتوبلي، السفيرة الاسرائيلية لدى المملكة المتحدة، لموقع "واينت وصحيفة يديعوت أحرونوت": "نعلم أن الرئيس هرتسوغ سيحضر الجنازة بالتأكيد، ونأمل أن يتمكن رئيس الوزراء من الحضور أيضًا".

في الوقت نفسه، وكجزء من الاستعدادات، تفكر إسرائيل أيضًا في خفض العلم الوطني إلى نصف الصاري في يوم جنازة الملكة. وسيناقش الاقتراح في مكتب رئيس الوزراء واللجنة الوزارية للرموز والمراسم. وفي العديد من السفارات الإسرائيلية حول العالم، بما في ذلك لندن وواشنطن، تم إنزال العلم إلى نصف الصاري فور وفاة الملكة.