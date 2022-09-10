تقرير لبناني: اعتقال طبيب سوري كان يعمل مع الموساد في مطار بيروت

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن القوات الأمنية في لبنان اعتقلت الطبيب في أغسطس الماضي.

جندت إسرائيل طبيبًا سوريًا يعمل في السويد عبر شركة زعمت أنها تريد تنقية شبكة المياه في سوريا مجانا. كُلّفَ الطبيب معن يوسف بالحصول على خرائط شبكات المياه والصرف الصحي وجمع معلومات ذات بُعد أمني. وأفادت صحيفة "الأخبار اللبنانية بأن فرع المعلومات في قوى الأمن في لبنان أوقف الطبيب الذي دخل لبنان عبر مطار بيروت خلال شهر أغسطس، وهو يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار ، فإن الطبيب رصد أثناء متابعة ضباط الفرع للحسابات الإلكترونية المستخدمة من قبل ضباط أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي يتواصلون عبرها مع عملاء أوقفوا في وقت سابق، حيث حدد شخص يستخدم أرقاما سورية وسويدية تواصلت مع الموساد الإسرائيلي بين عامي 2020 و2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقوف كشف للمحققين أنه طبيب أمراض داخلية وكلى، يرأس قسم أمراض الكلى في أحد مستشفيات استوكهولم، ويتقاضى لقاء عمله مبلغ 7.3 ألف يورو وأنه يسافر باستمرار، موضحة أن التحقيق معه بدأ، ليخبر المحققين أن شخصاً تواصل معه عبر البريد الإلكتروني عام 2018 أعلمه أنه يدعى كريستوفر ويعمل في شركات تعنى بالبيئة وتنقية المياه، عارضا عليه المساعدة في مشروع تنقية المياه في سوريا، كاشفاً أن هذه المشاريع خيرية ومجانية، فأبلغه موافقته، واقترح الطبيب أسماء أشخاص للعمل معه في المشروع هم شقيقاه لؤي ومازن، الأول عقيد متقاعد في الجيش السوري والثاني عميد في الجيش السوري.

وقال الطبيب إنه نقده في نهاية اللقاء 150 يورو بدل تنقل من اسكلستونا إلى استوكهولم وبدل تعطيل يوم، وإنه تواصل مع عدد من الأطباء السوريين طالبا منهم تزويده بأسماء المناطق التي تحتاج إلى تنقية المياه، ثم اختار صحنايا الواقعة في ريف دمشق ، وفق الصحيفة

وأوردت الأخبار في تقريرها أنه في اللقاء الثاني، حضر كريستوفر برفقة شخص آخر عرفه به على أنه خبير في تنقية المياه وقد طلبا منه في نهاية اللقاء أن يحضر خريطة جغرافية عن توزيع شبكة المياه في البلدة، وطلب منه التقاط صور لأماكن خزانات المياه والأماكن التي ستُستخدم لتكرير المياه، حيث سافر الطبيب ليلتقي رئيس بلدية صحنايا ويخبره بالمشروع ويحضر الصور والخريطة المطلوبة