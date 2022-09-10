مسؤولون إسرائيليون كبار: "تم إحراز تقدّم في المحادثات مع لبنان على الحدود البحرية لكن ما زالت هناك فجوات"

تم إحراز تقدم في المحادثات مع لبنان على الحدود البحرية

قال مسؤولون إسرائيليون اليوم (السبت) إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع لبنان على الحدود البحرية. ومع ذلك، فقد أكدوا أن الفجوات لا تزال قائمة وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لسدها.

التقى الوسيط الأمريكي في المحادثات بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية، عاموس هوكشتين، أمس في بيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون، وبحث معه المفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.

والتقى هوكشستين أمس في تل أبيب مع مستشار الأمن القومي إيال هولتا والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشفيز. ووصفت زيارة هوشستين للمنطقة بأنها "حاسمة" فيما يتعلق بمحاولات حل النزاع على الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين الدول ومنع التصعيد على الحدود الشمالية.

بدأ الرئيس بايدن الأسبوع الماضي بالتدخل شخصيا في موضوع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وأكد الرئيس الأمريكي، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء لابيد الأسبوع الماضي، أنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة. وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن بايدن قال هذه الأمور لأن القضية أصبحت ملحة وعدم وجود اتفاق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة.