هرتسوغ يوقع على كتاب التعازي معزيًا برحيل الملكة إليزابيث الثانية

بالنيابة عن دولة وشعب إسرائيل أتقدم بأحر التعازي بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت فترة حكمها تاريخية

وقع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وزوجته ميخال على كتاب التعازي معزيا برحيل الملكة إليزابيث الثانية، ليلة السبت في مقر إقامة السفير البريطاني لدى إسرائيل، نيل ويجان.

كتب هرتسوغ في كتاب العزاء: "بالنيابة عن دولة وشعب إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت فترة حكمها عالية الأهمية وتاريخية".

كانت أيقونة الاستقرار ومنارة الأخلاق في خدمة شعبها. ليبارك الله الملك تشارلز الثالث، وليحكم بسلام"، تابع، مسترشدًا بكلمة الله، كما هو معتاد بين العديد من اليهود المتدينين.

"الملك بالحق يوطد حكمه في الأرض" (أمثال 29: 4) ".

وقال هرتسوغ بعد التوقيع، "بالنيابة عن شعب إسرائيل ودولة إسرائيل، أود أن أعبر عن أعمق تعازيّ للشعب البريطاني وجميع رعايا الملكة إليزابيث الثانية".

وتابع: "كان عهدها بالغ الأهمية وتاريخيًا، وكانت رمزًا للأخلاق والاستقرار للعالم بأسره، وبالتأكيد للمملكة المتحدة".

نتمنى التوفيق للملك تشارلز الثالث، وكما ورد في الكتاب المقدس، فإن الملك يحكم بالعدل ويؤسس الأرض. أتمنى أن يحظى بحكم سلمي وناجح".

توفيت الملكة اليزابيث الثانية يوم الخميس عن عمر يناهز 96 عاما بعد 70 عاما على العرش. قال مسؤولون ملكيون إن جنازتها ستقام يوم الاثنين، 19 أيلول/ سبتمبر. ويعتبر هذا الحدث غير مسبوق في نطاقه، وسيتطلب ترتيبات أمنية استثنائية. تنتظر السفارة الآن تعليمات رسمية بشأن الجنازة، لكن من الواضح بالفعل أن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ سيمثل إسرائيل.