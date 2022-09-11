إيران تصف تصريحات أوروبا بشأن المحادثات النووية بأنها "غير بناءة"

من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث غذت الخطو في طريق النظام الصهيوني لإلحاق الهزيمة بالمفاوضات

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت بيانا مشتركا أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بأنه "غير بناء" و "مؤسف".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "من المدهش والمؤسف أنه في حالة استمرار التفاعلات الدبلوماسية وتبادل الرسائل ... لإنهاء المفاوضات" ، فإن الأطراف الأوروبية الثلاثة تصدر مثل هذا البيان "غير البناء".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أثار الفريق الثلاثي "شكوكاً جدية" بشأن صدق إيران في السعي لإحياء اتفاق نووي، وحذر من أن موقف الجمهورية الإسلامية يهدد آفاق التوصل إلى اتفاق. وقال الكنعاني "ننصح الدول الأوروبية الثلاث بلعب دور أكثر فاعلية لتقديم حل لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية بدلاً من الدخول في مرحلة تدمير العملية الدبلوماسية".

وقالت الأطراف الأوروبية الثلاثة في الاتفاق يوم السبت إن طهران "اختارت عدم اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة"، مضيفة أنه "بدلاً من ذلك، تواصل إيران تصعيد برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي مبرر مدني معقول".

وزعم الكنعاني أنه "من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث غذت الخطو في طريق النظام الصهيوني لإلحاق الهزيمة بالمفاوضات من خلال هذا البيان غير المدروس"، في إشارة إلى إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية والمعارض اللدود لإبرام صفقة.

وأكد "إذا استمر هذا النهج، فيجب عليهم أيضا تحمل المسؤولية عن نتائجه، مشيراً إلى أن "التهديدات والعقوبات" لن تمنع الشعب الإيراني من المطالبة بحقوقه وتأمين مصالحه.

قبل أسبوع، قال كنعاني إن بلاده تسعى لإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن الضمانات التي تطالب بها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.