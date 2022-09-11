لابيد: لن نوافق على أن تصبح سوريا محورًا لنقل السلاح إلى منظمات إرهابية

من المتوقع أن يغادر لابيد إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس على وقع المحادثات حول اتفاق نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأحد، إن إسرائيل لن تسمح بأن تتحول سوريا إلى محور لنقل أسلحة للمنظمات الإرهابية ولن توافق على إقامة قواعد إيرانية أو قواعد لجماعات مسلحة عند الحدود الشمالية، على ما أفاد الموقع 13.

وتأتي تصريحات لابيد على خلفية الغارات الأخيرة التي نفذت في سوريا وتنسب لإسرائيل، بما في ذلك المطار في حلب الذيتعرض لغارة مرتين خلال أسبوع واحد بهدف إحباط نقل أسلحة إضافة إلى ما تم ادعاؤه حول طائرة إيرانية حامت في الأجواء، وعادت على أعقابها بعد إحدى الهجمات.

ومن المتوقع أن يغادر لابيد إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس على وقع المحادثات حول اتفاق نووي بين إيران والدول العظمى. ويسعى لابيد إلى توضيح أهمية عدم التنازل لإيران لتورطها بالكذب على العالم بخصوص أنشطتها النووية.

وكان لابيد قد وجه الشكر لفرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفهم الأخير غير الراضي عن إيران، وفق ما جاء في بيان مشترك. وتفيد القناة أن اتصالات تمت بقنوات سرية مع هذه الدول وتم اطلاعها على حقيقة النشاط الإيراني في المنشآت النووية المختلفة.

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت بيانا مشتركا أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بأنه "غير بناء" و "مؤسف". وأثار الفريق الثلاثي "شكوكاً جدية" بشأن صدق إيران في السعي لإحياء اتفاق نووي، وحذر من أن موقف الجمهورية الإسلامية يهدد آفاق التوصل إلى اتفاق.