رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يزور موسكو على رأس وفد

هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمرّ عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية

وصل إلى العاصمة الروسية موسكو السبت بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، برفقة وفد من قيادة الحركة.

وجاء في بيان صادر عن الحركة إن هنية "وصل إلى موسكو في زيارة يعتزم خلالها لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من القادة والمسؤولين الروس".

وبحسب البيان، فإنّ وفد الحركة يضمّ كلاً من صالح عاروري، نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح.

وأشار المتحدث بلسان الحركة طاهر النونو في البيان إلى أنّ "هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمرّ عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية".

ووصف المتحدث تلك الزيارة بأنها تأتي "في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم، إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية.

في أيار من العام الجاري، اجتمع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وكشف الشيخ في تغريدة أن الاجتماع جرى في موسكو، ونوقشت خلاله عدد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الثنائية.