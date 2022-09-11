مخرج إيراني مسجون يحصد جائزة خاصة من لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي

حصد جعفر بناهي الغائب عن الحدث بسبب وجوده في السجن، تصفيقاً طويلا من الجمهور في البندقية

حصد المخرج الإيراني جعفر بناهي، أمس السبت، جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي في دورته 79، عن فيلمه “الدببة غير موجودة”.

وحصد جعفر بناهي الغائب عن الحدث بسبب وجوده في السجن، تصفيقاً طويلا من الجمهور في البندقية، بعد الإعلان عن جائزته، ويعرض فيلمه قصة مبدع محتجز في بلاده، بما يتماهى مع واقعه، للتنديد بشكل أفضل بالقمع.

وفي هذا السياق، تلت إحدى الممثلات في الفيلم، مينا كاواني، رسالة على مسرح قصر السينما في البندقية جاء فيها: “كلنا هنا بفضل قوة السينما، ومن أجل جعفر بناهي”.

وبعث المخرج المسجون بعد إدانته بـ”الدعاية ضد النظام”، برسالة إلى المهرجان الإيطالي، الأسبوع الماضي، وقّع عليها مع زميله محمد رسولوف المسجون أيضاً، اتهما فيها طهران بالتعامل مع السينمائيين المستقلين كما لو أنهم “مجرمون”.

كما أكد المخرجان في رسالتهما أن “تاريخ السينما الإيرانية يشهد على الوجود الدائم والنشط لمخرجين مستقلّين ناضلوا ضد الرقابة ومن أجل ضمان استمرارية هذا الفنّ. ومن بين هؤلاء، يشهد البعض على منع تصوير أفلام وأُرغم آخرون على الإقامة في المنفى أو وُضعوا في عُزلة”.

وكان بناهي البالغ من العمر 62 عاماً، الذي بدأ مسيرته المهنية كمساعد لعباس كيارستمي، فاز بجائزة الأسد الذهبي في البندقية عام 2000 عن فيلم “الدائرة”، وجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي عام 2018 عن فيلم “ثلاثة وجوه”، بعد ثلاث سنوات من نيله جائزة الدب الذهبي في برلين عن فيلمه “تاكسي طهران”.

وكانت وسائل إعلام حكومية إيرانيّة، قد أكدت في يوليو/تمُّوز الماضي، اعتقال مصطفى تاج زاده، مساعد وزير الداخلية في حكومة محمد خاتمي، وأحد أبرز الشخصيات الإصلاحية، واعتقال محمد رسول أوف، ومصطفى آل أحمد، السينمائيين الإيرانيين والموقّعين على بيان احتجاج بعنوان "ضع سلاحك".