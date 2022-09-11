الإمارات: عائدات السياحة تجاوزت 5 مليارات دولار في النصف الأول العام الجاري

قال محمد بن راشد آل مكتوم، إن نسبة الأشغال بالفنادق ارتفعت بنحو 42 بالمئة مقارنة بعام 2021.

أعلن مسؤولون إماراتيون، اليوم الأحد، أن عائدات السياحة في البلاد تجاوزت أكثر من 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع "انتعاشة قوية" في موسم الشتاء المقبل، مع استضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم.

وقال رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، إن نسبة الأشغال بالفنادق ارتفعت بنحو 42 بالمئة مقارنة بعام 2021، وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أبوظبي، "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم (5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الشيخ محمد قوله، إن "إجمالي نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل محققاً نمو 42 بالمئة والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".

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وتابع الشيخ محمد، أنّ "النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام 2022"، مشيرا إلى أنّ "تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة (228 مليار دولار)".

كما وافق مجلس الوزراء الإماراتي أيضا على الترخيص الموقت لأول طائرة شحن في المنطقة "تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات".

ومن المتوقع أن تستضيف دبي، أعدادا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر بسبب قلة خيارات الإقامة في قطر الصغيرة المساحة.

وتعتبر دبي إحدى المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج الإمارة الخليجية الغنية وحضور المباريات في الوقت نفسه.