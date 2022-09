الإمارات: عائدات السياحة تجاوزت 5 مليارات دولار في النصف الأول العام الجاري

أعلن مسؤولون إماراتيون، اليوم الأحد، أن عائدات السياحة في البلاد تجاوزت أكثر من 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مع توقع "انتعاشة قوية" في موسم الشتاء المقبل، مع استضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم.

وقال رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، إن نسبة الأشغال بالفنادق ارتفعت بنحو 42 بالمئة مقارنة بعام 2021، وأضاف بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أبوظبي، "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم (5,2 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلا عن الشيخ محمد قوله، إن "إجمالي نزلاء الفنادق بلغ 12 مليون نزيل محققاً نمو 42 بالمئة والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم".