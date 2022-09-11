رئيس الشاباك يهاجم ايران ويقول انها ستواصل هيمنتها وتهديد المنطقة

كشف رئيس جهاز الأمن العام -الشاباك عن ارتفاع بنسبة 30 بالمئة بعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية مقابل العام الماضي، مشددا على أن الفلسطينيين لا يبذلون جهدا كافيا لمنعها.وجاءت تصربحات رونن بار خلال المؤتمر الأمني لمعهد "السياسات ضد الإرهاب" (ICT) بمشاركة السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس.

وشدد بار :"لقد واجهنا أكثر من 130 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية، مقارنة بـ 98 خلال عام 2021، و19 في 2020" وتابع بار "هذا مجرد تعبير واحد فقط عن حجم كميات الأسلحة وغياب الحكم وصعوبة فعالية الأجهزة الأمنية. أحبطنا 312 عمليات كبيرة (طعن، إطلاق نار، انتحار)، نفذنا أكثر من 2000 عملية اعتقال ورفعنا بعشرات النسب عمليات اعتقال تجار الأسلحة".

وأضاف رئيس جهاز الشاباك "العنف في الضفة الغربية يتزايد، لقد دخلنا الى نوع من الدائرة المغلقة، على ضوء تعدد محاور الاعتداءات وغياب الاهتمام المناسب من قبل الأجهزة الأمنية، يضطر رجالنا الى تنفيذ اعتقالات كل ليلة، يتم إطلاق النار نحوهم ويشكلون غطاءًا واقيا لمواطني إسرائيل. الثمن هو أيضا المساس بالمواطنين الفلسطينيين ومكانة الأجهزة الأمنية".

كما تطرق بار في كلمته إلى ايران، وقال إنها ستواصل الانتشار وتهديد الهيمنة السنية وإسرائيل وقال "ايران هي رأس المحاور لأغلبية الظواهر في المنطقة" وتابع بار "ويوجد لديها دور مهم في عدم الاستقرار على الساحة الفلسطينية".

وحول الوضع السياسي قال بار :"عدم الاستقرار السياسي، الانقسام الداخلي والخطاب الراديكالي يشكلون حقنة تشجيع لدول محور الشر، للمنظمات الإرهابية وللمنفذين المنفردين. أعداؤنا يشعرون بأن تماسكنا القومي يتضائل وهذا الأمر يجب أن يقلقنا أكثر من أي شيئ آخر. على هذا الشاباك يمكنه التحذير وهو لا يعالج المشكلة. هذا بيدي كل واحد منا"

وأفيد صباح اليوم انه خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية كان هناك عشرات التحذيرات لتنفيذ عمليات، غالبيتها من منطقة جنين ونابلس وذلك قبل أسبوعين من فترة الأعياد، وتواصل الشرطة الإسرائيلية جاهزيتها العالية وتضاعف من التواجد الشرطي في أنحاء البلاد بالتشديد على الأسواق، المناسبات الكبيرة والأماكن المزدحمة.