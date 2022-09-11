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مصر تحذر إسرائيل :"الأوضاع في الضفة الغربية على وشك الانفجار"

i24news

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها المكتب الصحفي للسلطة الفلسطينية (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء استقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة 9/6/2022
PPO / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها المكتب الصحفي للسلطة الفلسطينية (من اليسار إلى اليمين) الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء استقباله من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة 9/6/2022

المسؤولون المصريون يحذرون إسرائيل من أن الأمور في الضفة الغربية يمكن أن تخرج عن السيطرة

حذر مسؤولون مصريون إسرائيل من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وأفادت الهيئة الرسمية "كان" أن نقلا مسؤولين مصريين قالوا إنهم حذروا إسرائيل من أن الأوضاع في الضفة الغربية يمكن أن تخرج عن السيطرة وإنه يوجد لديهم انتقادات حول ذلك. 

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ونفس المسؤولين المصريين انتقدوا الادارة الاسرائيلية للأمور ويعتقدون أن مضاعفة نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة يحرج السلطة الفلسطينية ويضعف مكانتها أكثر وأكثر. ويحذرون من أن مواصلة الوضع في الضفة كما هو- سيضع إسرائيل أمام انفجار وفوضى في الضفة الغربية على خلفية اقتراب اليوم بعد أبو مازن. 

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في القاهرة الاسبوع الماضي، في محاولة على ما يبدو لتعزيز ودعم مكانته على ضوء التوتر المتزايد في الضفة الغربية الذي يؤثر على مكانة القيادة الفلسطينية. 

وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بوقت سابق بأن إسرائيل نقلت إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رسالة مفادها بأن عليهم العمل مجددا بكامل قوتهم شمالي الضفة الغربية، وذكر التقرير أن المخاوف المركزية الإسرائيلية تتعلق بامكانية سقوط مدن فلسطينية أخرى الى سيطرة المسلحين، على غرار جنين. الضغط الرئيسي على الأجهزة الأمنية هو العمل بقوة أكبر في نابلس. مسؤولون مطلعون على التفاصيل قالوا لـ"كان" قالوا إن السلطة الفلسطينية على وشك فقدان السيطرة على المدينة 

 

 

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