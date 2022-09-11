كوخافي يهدد حزب الله:"سيدفعون الثمن أن ألحقوا الضرر بسيادة إسرائيل"

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية يقول ان حزب الله سيتحمل النتيجة "في حال تضررت سيادة إسرائيل"

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف كوخافي في مساء اليوم الى "تهديدات حزب الله" وقال إن لبنان "ينتهك القوانين الدولية" مشددا على "التحديات التي يواجهها الجيش الإسرائيلي وحجم أنشطته هي غير عادية".

وقال كوخافي في كلمته خلال مراسم تنصيب قائد المنطقة الشمالية الجديد "يوميا نحن نعمل ضد الإرهاب وهذا نشاط ينبع من سياسة مدروسة تهدف الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة إسرائيل. حزب الله خطف لبنان وهو يدفع ثمنا مضاعفا بسبب ذلك، أمني واقتصادي. ونتيجة لذلك فإن القرار 1701 للأمم المتحدة لا يتم تطبيقة، والصواريخ والقذائف والمواقع المضادة للدبابات وغرف القيادة موجودة في كل جنوب لبنان، وجنوب بيروت والبقاع".

وتابع "الأنشطة العملياتية في الساحة الشمالية هي مثال لتفعيل القوة العسكرية التي تسمح بتشكيل الساحة وتتيح لدولة إسرائيل تحقيق أهدافها" وأضاف "دولة لبنان وأيضا حزب الله سيتحملون النتائج في حال تضررت سيادة دولة إسرائيل، وإن تضررت ممتلكاتها أو اصيب مواطنوها، الجيش الإسرائيلي لن يقف مكتوف اليدين، وكل محاولة لالحاق الضرر بدولة إسرائيل، في كل ساحة سيتم الرد عليها بصورة حاسمة وبمبادرة استباقية".