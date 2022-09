موقع ايراني معارض يكشف هوية "قائد السايبر " الرئيسي للحرس الثوري الايراني

كشف موقع المعارضة الايرانية "ايران انترناشونال" عن هوية قائد السايبر الرئيسي للحرس الثوري الايراني، ويدعى حميد رضا لشكريان (61 عاما) من مواليد مدينة طهران، لشكريان كان مسؤولا عن طاقم الاستخبارات الـ 13، والذي كان نشطا باستهداف سفن غربية وهجمات سايبر على منشآت بنية تحتية مثل محطات وقود في أنحاء العالم.

وأفيد أنه بعد هجوم السايبر على البنية التحتية في ألبانيا، تيرنا قطعت علاقاتها مع ايران، وفي المقابل الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية وعلى وزيرها اسماعيل خطيب.وبحسب تقرير ميكروسوفت فإن أربع مجموعة قرصنة مدعومة من طهران، جزء منها تُدار من خارج ايران ، كان من وراء هذه الهجمات.

وبحسب ميكروسوفت، هذه المجموعات الأربعة استخدمت بالماضي مجموعة الاختراق 'Europim' التابعة لوزارة الاعلام التي نفذت عدة هجمات قبل أكثر من عام. وبحسب مايكروسوفت، ايران نفذت الهجمات الأخيرة انتقاما على هجمات سايبر كبيرة ضدها، من بينها اختراق نظام بلدية طهران.