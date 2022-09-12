رئيس الوزراء الإسرائيلي في ألمانيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن الاتفاق النووي الإيران

من المقرر أن يجتمع لابيد اليوم مع المستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك والرئيس فرانك شتاينماير.

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى ألمانيا لعقد اجتماعات رفيعة المستوى حيث من المتوقع أن يطرح قضية ضد توقيع اتفاق نووي جديد مع إيران.ومن المقرر أن يجتمع اليوم الاثنين مع المستشار أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وسيعقد الاجتماع بين لابيد وشتاينماير في منزل مؤتمر وانسي خارج برلين - الموقع الذي خطط فيه النازيون للحل النهائي (تدمير اليهود في أوروبا التي تحتلها ألمانيا). ووصل مع لابيد خمسة من الناجين من المحرقة الاجتماع في وانسي. ونزل الناجون من الهولوكوست من الطائرة مع رئيس الوزراء في برلين حيث استقبلهم جنود من حرس الشرف بالجيش الألماني.

وكانت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة قد اصدروا بيانا مطلع الأسبوع أعربت فيه عن ما وصفته بـ "شكوك جدية" بشأن نية إيران السعي للتوصل إلى اتفاق.

بدا الأمر وكأن صفقة كانت على وشك أن تُبرم إلى أن قالت الولايات المتحدة إنها لن تزيل الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) من قائمة مراقبيها للإرهاب. ثم قالت إيران إنها تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء تحقيقاتها في البرنامج النووي للبلاد.