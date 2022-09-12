الضفة الغربية: اعتقال 12 فلسطينيا من المشتبه بهم من وإصابة فلسطينيان جراء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

خلال المداهمة ، تم إطلاق أعيرة نارية ومتفجرات وزجاجات حارقة باتجاه جنود الجيش الذين ردوا بإطلاق النار

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته اعتقلت 12 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بأنشطة عدائية خلال مداهمات مختلفة نفذت في عدة بلدات بالضفة الغربية ليلا من الأحد إلى الاثنين،في ما ذكرت مصادر فلسطينية عن إصابة فلسطينيان جراء مواجهات اندلعت مع الجيش.

وبحسب بيان الجيش عملت وحدات من الجيش و الشاباك وشرطة الحدود بشكل ملحوظ في بلدات صوريف وبيت عوا وخربة كرمل بالقرب من الخليل ، وكذلك في مخيمي عايدة والجلزون ، وسلواد بالقرب من رام الله والرام القريبة. بيت المقدس.

كما عملت القوات الإسرائيلية في جنين حيث اعتقلت أربعة مشتبه بهم وصادرت عدة أسلحة. وخلال هذه المداهمة ، تم إطلاق أعيرة نارية ومتفجرات وزجاجات حارقة باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، بدون تسجيل غصابات في صفوف الجيش.

وصودرت أسلحة أخرى في بيت جالا وأبو ديس بمنطقة غوش عتسيون حيث تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم.وبحسب وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ، تم إلقاء الحجارة على الجنود أثناء عملهم في أبو ديس، ورد الجنود بأساليب تفريق أعمال الشغب.وقد تم نقل جميع المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم إلى مقرات قوات الأمن لاستجوابهم"

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أن قواته قامت بإعتقال ثلاثة فلسطينيين السبت المنصرم، وذلك للإشتباه فيهم القيام بأعمال عدائية في الضفة الغربية، كما صادر الجيش أسلحة غير قانونية.

وفي هذا السياق، حذر مسؤولون مصريون إسرائيل من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وأفادت الهيئة الرسمية "كان" أن مسؤولين مصريين قالوا إنهم حذروا إسرائيل من أن الأوضاع في الضفة الغربية يمكن أن تخرج عن السيطرة وإنه يوجد لديهم انتقادات حول ذلك.

ع