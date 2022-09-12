الرئيس الإسرائيلي في الجلسة 72 للجنة الصحة العالمية لأوروبا: "يجب أن تكون الصحة فوق السياسة"

يتسحاق هرتسوغ:"دعونا نحتضن روح السلام الجديدة التي تجتاح الشرق الأوسط، في أعقاب اتفاقيات إبراهيم التاريخية"

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال كلمته الافتتاحية: "يجب إنهاء القرارات المنحازة والمسيّسة بشكل شبه سنوي والتي تخص إسرائيل في منظمة الصحة العالمية، مثل هذه القرارات القائمة على الأكاذيب والدوافع الخفية تلحق الضرر بعمل وسمعة هذه الهيئة المتميزة، بينما تؤثر سلباً على التعاون الصحي في المنطقة" وأضاف "يجب أن تكون الصحة فوق السياسة".

وتابع هرتسوغ: " دعونا نحتضن روح السلام الجديدة التي تجتاح الشرق الأوسط، في أعقاب اتفاقيات إبراهيم التاريخية. ستواصل إسرائيل تقديم الدعم والمساعدات للجيران القريبين والبعيدين، بما في ذلك جيراننا الفلسطينيين في الغالب، ومد يدها للجميع، في شراكة وتعاون ".

وأكد هرتسوغ على أن "دولة إسرائيل ملتزمة بالعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية لتمكين البشرية من مواجهة التحديات العديدة التي نواجهها. وعلى الرغم من أن إسرائيل دولة صغيرة ذات موارد طبيعية قليلة، إلا أننا ننعم بإمكانيات بشرية استثنائية. مصادر"

ولفت هرتسوغ إلى أن"إسرائيل هي موطن لعدد لا يحصى من الشركات الناشئة الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الصحية، والتي تتخطى حدود الخيال البشري. وبالتعاون مع المؤسسات الأوروبية والدولية، يمكننا تطوير الاختراقات التي ستمكن الناس من العيش بصحة أفضل ولمدة أطول. يعيش. في هذا السياق، يسعدني أن أعلن أن إسرائيل ستعمل مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز متطور للصحة الرقمية، وتقديم رعاية عالية الجودة ومبتكرة في كل ركن من أركان العالم ".

جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، خلال افتتاح الجلسة 72 للجنة منظمة الصحة العالمية لأوروبا، والتي تجمع وزراء الصحة ومندوبين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء الـ 53 في المنطقة الأوروبية ويجتمعون شخصيًا لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا.