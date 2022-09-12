رئيس الموساد: أحبطنا عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم

أكد دافيد بارنياع، أنه "حالما يتم التوقيع على الاتفاق لن يكون هناك أي قيود على التطرف الإيراني"

كشف رئيس الموساد دافيد بارنياع، اليوم الإثنين، أن الموساد أحبط عشرات المحاولات الإيرانية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم، في الفترة الأخيرة.

وقال دافيد بارنياع، في أول خطاب عام يلقيه منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي، "قمنا بإحباط هجمات ضد رجال أعمال ودبلوماسيين والزائرين العاديين في قبرص، وفي تركيا، وأوقفنا هجمات أخرى في كولومبيا وأماكن أخرى كثيرة"، حسب صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية.

وفي نفس السياق، أكد دافيد بارنياع، أنه "حالما يتم التوقيع على الاتفاق لن يكون هناك أي قيود على التطرف الإيراني"، مشيراً إلى "المبالغ المالية الهائلة التي ستعطى لإيران"، مودفا أنه أنه "حل قصير المدى فقط".

وتابع دافيد بارنياع، أن "التحقيقات التي فتحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع تخصيب اليورانيوم لا يمكن إغلاقها رغم مطالب إيران لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد نووي"، محذرا من أن "إيران تحاول ارتكاب هجمات عدوانية على أراضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى "محاولات اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد أحبطت خلال الأشهر القليلة الماضية، عددًا من محاولات الهجمات العدوانية على الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم، وتحديداً في تركيا واليونان، والتي كانت تديرها خلايا إيرانية.

وكان رئيس الموساد قد أكد أن "إسرائيل لن تكون قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم في اختتام جولته من اجتماعات السياسة الأمنية في الولايات المتحدة".