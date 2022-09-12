وكالة بيت مال القدس تمنح 400 ألف دولار لرعاية 10 مدارس في المدينة القديمة بالقدس يتم تنفيذها اعتبارا من 2023

"تهم المرحلة الأولى خمس مدارس وهي الحسن الثاني، وصلاح الدين، والمسيرة، وعمر بن الخطاب، والنهضة الإسلامية"

وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف، أمس الأحد، في مدينة القدس، اتفاقيات لرعاية عشر مدارس في إطار مشروع النوادي البيئية التابع للوكالة، بقيمة 400 ألف دولار ويجري البدء في تنفيذها اعتبارا من السنة المالية 2023.

وسيتم تنفيذ الاتفاقيات على مرحلتين، تهم الأولى خمس مدارس وهي الحسن الثاني، وصلاح الدين، والمسيرة، وعمر بن الخطاب، والنهضة الإسلامية.وتشمل المرحلة الثانية خمس مدراس أخرى، وهي الفتاة الشاملة، وضياء القدس، والشابات المسلمات، والجيل الجديد، وشرفات

وفي السياق تمت زيارة مدرسة "الحسن الثاني"، حيث تم تثبيت اللوحة التذكارية المخلدة لإطلاق إسم الملك الحسن الثاني، بمبادرة من مديرية التربية والتعليم في القدس، تكريما لذكرى الملك الراحل، وعربون تقدير للأيادي البيضاء للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ورعايته لمشاريع وبرامج وكالة بيت مال القدس الشريف.

وتتربع مدرسة الحسن الثاني في قلب حي واد الجوز ، المحاذي للبلدة القديمة على مقربة من المسجد الأقصى المبارك، ويؤمها 200 من التلاميذ والتلميذات، منتظمين في المستويات الدراسية من المستوى الخامس إلى المستوى التاسع موزعين على 12 فصلا دراسيا تم بناؤها بالكامل من قبل الوكالة، بالإضافة إلى قسم للحاسوب وآخر لمختبر العلوم.

ومن جهته قال المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس محمد سالم الشرقاوي، إن "الوكالة ستستمر، وفق تعليمات الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تأدية واجبها في دعم القدس ومؤسساتها المختلفة بما فيها قطاع التعليم" مشددا على أن "الوكالة ستواصل، الاضطلاع بدورها في الحفاظ على هوية القدس ودعم صمود المقدسيين"

وتهم الاتفاقيات التي حضر توقيعها المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، ومدير التربية والتعليم في المدينة المقدسة والسيد سمير جبريل ، التدخل في بعض أعمال الصيانة، وتهيئة الساحات والتشجير وتحسين جودة المرافق وتطوير فضاءات الراحة والملاعب والفضاءات الترفيهية، والمختبرات.