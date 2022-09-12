رئيس الوزراء الإسرائيلي للمستشار الألماني: "إيران النووية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط وتخلق سباق تسلح نووي سيعرض العالم للخطر"

دعا لابيد ألمانيا والقوى الأوروبية التي تتفاوض مع طهران إلى التفكير في استراتيجيتها في مواجهة تطلعات إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، للمستشار الألماني، اليوم الإثنين، إن "إيران النووية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط وتخلق سباق تسلح نووي سيعرض العالم كله للخطر. العودة إلى الاتفاق النووي ، في ظل الظروف الحالية ، سيكون خطأ فادحا".

وأعرب يائير لابيد، خلال الاجتماع الذي استمر قرابة الساعة، عن "أهمية مواصلة الكفاح ضد البرنامج النووي الإيراني، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، ودعا لابيد ألمانيا والقوى الأوروبية الأخرى التي تتفاوض مع طهران إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها في مواجهة تطلعات إيران النووية"، مطالباً زعماء العالم بعدم رفع العقوبات.

ولفت لابيد إلى أن "الكلام لا يوقف الشر. يجب أن تمتلك الديمقراطيات الليبرالية الإرادة والقدرة على الدفاع عن نفسها. في بعض الأحيان يجب الدفاع عن الحرية بالقوة. شراكتنا تتطلب أيضًا أن نتحرك معًا ضد التهديد المتزايد لإيران نووية." ،

وأكد لابيد "لقد قدمت للمستشار معلومات حساسة وذات صلة بهذا الموضوع. كما هو الحال دائمًا ، في علاقاتنا الوثيقة مع ألمانيا، تلقينا الاهتمام والتعاون الكاملين"وحذر من أن "إيران النووية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط وتخلق سباق تسلح نووي سيعرض العالم كله للخطر. العودة إلى الاتفاق النووي ، في ظل الظروف الحالية ، سيكون خطأ فادحا".

كما تقدم لابيد، بالشكر إلى الرئيس الألماني، على وقوفه إلى جانب إسرائيل في محاربة معاداة السامية، وعلى جهوده للتوصل إلى اتفاق تعويض مع عائلات الضحية من مذبحة ميونيخ عام 1972.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد قد عقد، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في قصر بلفيو في برلين، وناقش الطرفان الاتفاق النووي الإيراني وتعزيز التعاون بين البلدين، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، توجه أمس الأحد، رفقة كبار المسؤولين الأمنيين، إلى برلين للقاء القادة الألمان، حيث الهدف من هذه الزيارة هو تنسيق المواقف حول الملف النووي الإيراني.