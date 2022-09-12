غانتس يكشف عن خارطة منشآت عسكرية في سوريا: إيران تبني صناعات إرهابية لوكلائها

"يتعين على دول العالم أن تعمل على كبح العدوان الإيراني وتقديم خيار عسكري ملموس وذي مصداقية"

كشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الإثنين) في مؤتمر عقدته الجيروزالم بوست، عن خارطة لأكثر من عشر منشآت للصناعات العسكرية السورية تُستخدم كمنشآت لإنتاج ذخائر متطورة لإيران، ومن بينها المنشأة التحت أرضية في مدينة مصياف. وأضاف غانتس "إيران تبني في سوريا صناعات تخص الإرهاب وفق احتياجاتها، وبدأت مؤخرًا في بناء صناعات متقدمة أيضًا في لبنان واليمن"، قال غانتس في مؤتمر جيروزاليم بوست في نيويورك، على ما أفاد موقع واللا.

وقال غانتس إن إيران تحاول في الواقع الالتفاف على الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الحرس الثوري لمنع إدخال هذه الأسلحة إلى المنطقة التي خضعت في الفترة الأخيرة لغارات مكثفة نسبت إلى سلاح الجو الإسرائيلي الذي استهدف بضرباته محاولات تهريب الأسلحة، من قبل إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وعرض غانتس في المؤتمر تصوره للشرق الأوسط في العقد المقبل من خلال ما اططلح عليه "مفترق طرق" وأوضح أن ذلك قد يكون عقدا من الازدهار والاستقرار والسلام، أو عقدا من سباق التسلح وزيادة العدوان والحروب. وأضاف "أقدر وابارك موقف الولايات المتحدة وأوروبا المعارض لتحويل وكالة الطاقة الدولية إلى هيئة سياسية وغير مهنية". وفيما خص المطلب الإيراني بإغلاق "القضايا المفتوحة" قال غانتس "يتعين على دول العالم أن تعمل على كبح العدوان الإيراني وتقديم خيار عسكري ملموس وذي مصداقية".

كما قال غانتس إن إيران كلفت قائد الحرس الثوري قاسم سليماني الذي اغتالته الإدارة الأمريكية بتحويل بعض مصانع الصناعات العسكرية السورية إلى قواعد لبناء الصواريخ الدقيقة والوسائل القتالية المتقدمة المخصصة لحزب الله وللجماعات المسلحة الموالية لإيران.

وأضاف غانتس أن "المواقع التي أكشفها أمامكم في الخارطة، وبالتحديد المنشأة التحت-أرضية في مصياف يتم فيها إنتاج الصواريخ الدقيقة ما يشكل خطرا محتملا على المنطقة وإسرائيل. وهناك أدلة على نشاط إيران في لبنان واليمن لبناء صناعات صوارخ متقدمة ويتوجب علينا وقف هذا النشاط".