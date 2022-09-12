إسرائيل/ مسؤول سياسي: المعلومات الجديدة عن إيران حققت غايتها، لقد أثبتنا أنهم يخادعون"

أكد المسؤول: نجحنا من خلال تفوق مخابراتنا في جمع معلومات ثمينة وغير مسبوقة تركت أثرها على الأطراف المعنية

في أعقاب المساعي الحثيثة التي قام بها عدد من كبار رجالات الدولة في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس فضلا عن رئيس الموساد دافيد برنياع لإقناع الولايات المتحدة وممثلي الدول العظمى المنضوية في اتفاق نووي مع إيران (2015) بالعدول عن إحياء الاتفاق الذي سيفضي إلى إيران نووية، تمكنت إسرائيل بفضل جهود مكوكية من عرقلة توقيع اتفاق وشيك مع الأطراف المختلفة بدءا بالولايات المتحدة وانتهاء بباقي الدول الأوروبية.

وأكد مصدر سياسي مساء الإثنين أن الولايات المتحدة في طرح جديد لموافقها عرضت مواقف أكثر حزمًا. وأشارالمصدر نفسه إلى "أننا نجحنا من خلال تفوق مخابراتنا في جمع معلومات ثمينة وغير مسبوقة تركت أثرها على الأطراف المعنية"، وفق القناة 13.

خلال لقائه بالمستشار الألماني اليوم في برلين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "إيران النووية ستزعزع استقرار الشرق الأوسط وتخلق سباق تسلح نووي سيعرض العالم كله للخطر. العودة إلى الاتفاق النووي، في ظل الظروف الحالية، سيكون خطأ فادحا".

وأعرب لابيد هن "أهمية مواصلة الكفاح ضد البرنامج النووي الإيراني، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، داعيا ألمانيا والقوى الأوروبية الأخرى التي تتفاوض مع طهران إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها في مواجهة تطلعات إيران النووية"، مطالباً زعماء العالم بعدم رفع العقوبات.

هذا وقدم رئيس الموساد مواد استخباراتية حساسة في جولة الاجتماعات، وأكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم في اختتام جولته من اجتماعات السياسة الأمنية في الولايات المتحدة،