تقرير:"توجد امكانية لاستئناف المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان"

تقرير سعودي يقول إن امكانية استئناف المباحثات تتعلق بالاستجابة الاسرائيلية للوسيط الأمريكي

أفاد مصدر لبناني لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية بأن هناك امكانية "لاستئناف المفاوضات الغير مباشرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود" وذلك على خلفية زيارة الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع.

وهذا استمرار للحوار بين الأطراف الذي إجري في الماضي في رأس الناقورة بإشراف الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية. وبحسب المصدر، المحادثات سيتم استئنافها في حال أقنع هوخشتاين إسرائيل بالموافقة على توسيع خط 23 تجاه الجنوب (الموقف اللبناني الأصلي بخصوص ترسيم الحدود)، وبذلك تحصل لبنان على نقطة B1 القريبة من النقطة الحدودية البرية في رأس الناقورة.

وقال المصدر للصحيفة إنه ستكون هناك فرصة للتوقيع على اتفاق ترسيم حدود في حال أطلع هوخشتاين هذا الأسبوع لبنان بأن إسرائيل وافقت على توسيع الحدود البحرية، لتشمل هذه النقطة.

كما أكد المصدر على أن هوخشتاين توصل الى تقدم بالمباحثات مع القيادة اللبنانية، لكن لا يوجد أي أمر نهائي قبل الموافقة الإسرائيلية على توسيع الخط 23. وبرأية، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لم يدخل في مسألة ترسيم الحدود مع هوخشتاين، وأصر على الحاجة للعودة لاتفاق الاطار لاستئناف المفاوضات الغير مباشرة بوساطة أمريكية.

وقال مسؤولون إسرائيليون السبت لموقع "والا" إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع لبنان على الحدود البحرية. ومع ذلك، فقد أكدوا أن الفجوات لا تزال قائمة وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لسدها.