قطر تستقبل غدًا الثلاثاء الرئيس المصري في زيارة رسمية تستغرق يومين

أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد

يستعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة قطر غدًا الثلاثاء، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في عام 2014 وفي خطوة ترمي إلى إعادة العلاقات إلى سابق عهدها بعد زلزال قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران/يونيو 2017.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "يستقبل غدا الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين".

وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة عقب قطيعة دبلوماسية اصطف فيها كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد قطر حيال تعنتها بخصوص فرض الحماية على جماعة الاخوان المسلمين التي أطاح الجيش المصري بقادتها وحال دون رجوعهم إلى السلطة عبر تعريفهم جماعة إرهابية.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

وقالت "قنا" إنّ الزيارة "تؤسس لمرحلة جديدة ومحطّة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة المثمرة".

وتابعت "تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين"، معتبرة ان زيارة السيسي "تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها لمجيئها قبل انطلاق القمة العربية" في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي نهاية آذار/مارس، أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وفاقم الوضع شدة الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.

كما وقّع العملاق القطري "قطر إنرجي" في التوقيت نفسه اتفاقا مع شركة "إكسون موبيل" يستحوذ بموجبه على 40% من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.