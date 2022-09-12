لابيد ينهي أزمة الأطباء المتدربين في إسرائيل: تقصير الورديات إلى 16 ساعة

من المقرر أن تبدأ الاستعدادات تمهيدا لدخول المخطط التفصيلي المتفق عليه حيز التنفيذ بحلول أيلول/سبتمبر 2023

قرر رئيس الوزراء يائير لابيد الإثنين، المصادقة على خطة تقليص ساعات وردية الأطباء المتدربين إلى 16 ساعة ابتداء من الضواحي لينهي بذلك أزمة هددت بعرقلة عمل الكوادر الطبية في المستشفيات في إسرائيل على خلفية التهديد بتقديم استقالات بالجملة.

ومن المقرر أن تبدأ الاستعدادات تمهيدا لدخول المخطط التفصيلي المتفق عليه حيز التنفيذ بحلول أيلول/سبتمبر 2023. وفي إطار الاستعدادات، تصبح المستشفيات في جميع أنحاء البلاد قادرة على العمل بموجب النظام الجديد القائم على نوبات عمل قصيرة.

وتوصل رئيس الوزراء يائير لابيد إلى القرار بعد عملية مضنية من المشاورات شملت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيباي ووزير الصحة نيتسان هوروفتش لوضع التصورات بخصوص المرحلة الأولى من الاستعدادات والدفع باتجاه تخليص الموارد المطلوبة لهذه القضية. في غضون ذلك، وفي نهاية لقاء مع المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء نعاما شولتز ومحادثة هاتفية اجراها رئيس الوزراء من برلين، وافقت الطبيبة راي بيطون على سحب رسائل الاستقالة والعودة إلى العمل.

يأتي هذا استمرارًا للرسالة التي تم إرسالها الأسبوع الماضي - والموقعة من قبل رئيس جمعية مديري المستشفيات، ورئيس جمعية مديري المستشفيات ورئيس منتدى مديري المستشفيات الحكومية – وجاء فيها أنهم "يهنئون الحكومة التي تجندت للعمل على تحسين ظروف الأطباء وتخفيف العبء خلال ساعات العمل وساعات الورديات. لا شك في أنه يجب أن يكون هناك رد شامل ومتكامل لمحنة الورديات".

وعلق رئيس الورزاء على الأمر بالقول "ورديات المتدربين طويلة بشكل لا يقبله العقل، وبالتالي فإن الظروف الخاصة بهم لاتخاذ قرارت تتعلق بالحياة والموت ليست معقولة أيضا. لقد وعدت بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتقليص الساعات، وسنسخر إلى جانبنا صناديق المرضى والمستشفيات. لقد اعتنى بنا كثيرا المتدربون والمتدربات وبعلاجنا لسنوات عديدة، لقد حان الوقت لنعتني بهم. هذه هي الخطوة الأولى للقيام بالاستعدادات المطلوبة وأشكر الدكتور راي على التجاوب والعمل المشترك ".

من جانبه، رحب وزير الصحة نيتسان هوروفتش بالترتيب الجديد، لا سيما أنه كان عنوانا مباشرا لتلك الطلبات بعد أن أعيا النظام المتبع المتدربين واستنفد صبرهم وقدرة احتمالهم.

وشكرت الدكتورة راي بدورها وزير الصحة والمالية ووزيرة الاقتصاد وأضافت "الآن وقد تم توضيح عدم وجود أي عائق قانوني وبأمر من رئيس الوزراء، نتوقع من وزارة المالية تمرير الميزانية التي تم الاتفاق عليها على الفور لبدء العملية".

ويخوض الأطباء المتمردون منذ أعوام حربا مع الوزارات وإدارات المستشفيات لتحسين ظروف عملهم بما في ذلك تقليص ساعات الورديات إلى أن سجلوا آخر معاركهم مع الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت والتي لم تصمد سوى عام واحد.