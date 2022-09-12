مواجهات عنيفة في جبل الخليل: فلسطيني يعتدي بالطورية على إسرائيلي وإصابته بليغة

اقتلع المستوطنون أشتالا من أرض خاصة فلسطينية. وقام الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة في الحال منطقة عسكرية مغلقة

قام فلسطيني الإثنين بالاعتداء بطورية على شاب إسرائيلي يرعى الأغنام (30 عاما) علما أن الشاب من سكان مستوطنة دينية الطابع تدعى ماعون في المجلس الإقليمي هار حبرون/ جبل الخليل ووصفت إصابته بالبليغة.

وأفادت السلطات بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى سوروكا في النقب، وقامت الشرطة بالقبض على المشتبه بالاعتداء، إضافة إلى فلسطينيين اثنين اعتلهما الجيش لضلوعهما بأعمال شغب اندلعت في أعقاب وقوع الاعتداء.

وتفيد المواقع الإخبارية بتجمع حول 30 فلسطينيا حول إسرائيليين انتهى الجدل بينهم بالاعتداء على الشاب وطرحة أرضا بضربات الطورية، علماً أن أحد الإسرائيليين قام بإطلاق النار، فأعقب ذلك توسع نطاق المواجهة لتستقطب نحو 40 فلسطينيا و20 إسرائيليا من سكان المنطقة.

وبحسب واينت، فقد وصل طاقم الهلال الأحمر إلى المكان غير أن مهامه تعطلت نظرا لقيام بعض الموجودين بتمزيق إطارات السيارة ما عوق نقل أحد الفلسطينيين المصابين إلى المستشفى. وأضاف أحد المسعفين بأن الجيش الإسرائيلي أوقف السيارة التي أقلت مصابا تعرض للاعتداء من قبل اليهود في منطقة مسافر يطا، واقتاده الجنود للتحقيق.

ووفق التقرير، فقد اقتلع المستوطنون أشتالا من أرض خاصة فلسطينية. وقام الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة في الحال منطقة عسكرية مغلقة. وفي الوقت الذي غادر فيه المستوطنون المكان، لجأت القوات إلى استخدام وسائل تفريق المظاهرات لإبعاد الفلسطينيين الذي رفضوا المغادرة وواصلوا رمي الحجارة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي هار حبرون يوحاي داماري أن ما حصل هو "محاولة قتل. وأنا أطالب قوات الأمن العمل بعزم ضد المعتدين وإعادة الردع والأمان للسكان والمنطقة".