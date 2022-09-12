وزارة الصحة الإسرائيلية تتوقع حدوث موجة جديدة لكورونا بفترة الأعياد اليهودية القادمة

جاء هذا بناء على تسجيل ارتفاع في مؤشر كورونا الذي اشار الى انتشار للوباء في اسرائيل

تقدر وزارة الصحة الإسرائيلية أن موجة كورونا القادمة من المتوقع أن تكون في شهر تشرين أول/أكتوبر خلال فترة الأعياد اليهودية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في مؤشر انتشار فيروس كورونا الذي بلغ اليوم الاثنين 1.05- والذي يشير الى انتشار للوباء.

وقال المنسق الحكومي لكورونا بروفيسور سلمان زرقا :"آمل أن ننجج في نهاية هذا الشتاء بأن نتمكن من التعامل مع كورونا مثل انفلونزا عادية، آملين بأن لا يصلنا متحور جديد".

وتجري وزارة الصحة الإسرائيلية استعدادتها لموجة مشتركة من كورونا والأنفلونزا خلال فترة الأعياد اليهودية والتي ستؤدي الى دخول الكثيرين الى المستشفيات. في منتصف شهر تشرين أول/اكتوبر ستكون امكانية للقاح مشترك ضد الانفلونزا وكورونا، كما من الممكن أن يتم إعطاء جرعة خامسة للفيروس، كما ستكون امكانية لشراء فحوصات "انتغن بيتية" يمكنها التمييز ان كان الحديث يدور كورونا او انفلونزا او كليهما.

وبحسب معطيات وزارة الصحة رصدت 1,085 اصابة يومية بالفيروس وهذا ارتفاع بنسبة 7.5% عن الأسبوع السابق، من بينهم هناك 100 حالة توصف بالخطيرة، ونسبة الفحوصات الايجابية بلغت 11.94%.