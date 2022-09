لابيد في ألمانيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى بشأن إيران

يتواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الإثنين، في ألمانيا لعقد اجتماعات رفيعة المستوى حيث يطرح حجته ضد التوقيع على اتفاق نووي جديد مع إيران. واستهل لابيد برنامجه الإثنين، بلقاء المستشار أولاف شولتز ووزيرة الخارجية أنالينا بربوك والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وأصدرت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بيانا مطلع الأسبوع أعربت فيه عن ما وصفته بـ "شكوك جدية" بشأن نية إيران السعي للتوصل إلى اتفاق.

يبدو أن التوقيع على صفقة كان واردًا إلى أن قالت الولايات المتحدة إنها لن تزيل الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للإرهابيين. ثم قالت إيران إنها تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهاء تحقيقاتها في البرنامج النووي للبلاد.

كان من المقرر عقد اجتماع بين لابيد وشتاينماير في مقر مؤتمر وانسي خارج برلين - الموقع الذي خطط فيه النازيون للحل النهائي (تدمير اليهود في أوروبا المحتلة من ألمانيا).

في البداية، التقى شتاينماير ولابيد في قصر بلفيو في برلين، المقر الرسمي للرئيس.

وبحسب مكتب لابيد ، التقى المسؤولان لمدة ساعة وبحثا التهديد النووي الإيراني والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وشكر لابيد الرئيس الألماني لوقوفه في وجه معاداة السامية والتوصل إلى اتفاق بشأن تعويض أسر ضحايا هجوم ميونيخ.

بعد لقائه مع شتاينماير، التقى لابيد، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، مع نظيرته الألمانية، بربوك.

حضر الاجتماع مع بربوك نائب وزير الخارجية إيدان رول، ومستشار الأمن القومي ايال حولتا، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمستشار السياسي يائير زيفان، ورئيس الأركان جيلي هاوزنر، وسفير إسرائيل في ألمانيا رون بروسئور.

ثم استقبل شولتس لابيد في مكاتبه، بما في ذلك حرس الشرف وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي.