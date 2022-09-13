الولايات المتحدة: حاكمة نيويورك تعلن زيارة مرتقبة لإسرائيل وعن تعهدها بضمان سلامة الشعب اليهودي في الولاية

قالت حاكمة نيويورك: إنها تعهدت بضمان سلامة الشعب اليهودي في نيويورك - موطن أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل .

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول عن زيارة إلى إسرائيل، قائلة"لن أعلن عن أي مواعيد، لكنني قادمة"، واصفة إسرائيل بأنها "غير عادية" و "مكان فريد لا مثيل له على هذا الكوكب"وتعهدت بضمان سلامة الشعب اليهودي في نيويورك - موطن أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل -.

وستكون هذه الرحلة هي الأولى التي تقوم بها هوشول إلى إسرائيل بصفتها حاكمة ، بعد أن أُلغيت رحلتها المخططة كنائب حاكم عندما استقال سلفها ، أندرو كومو ، من منصبه.

جاءت تصريحات كاثي هوشول خلال مؤتمر جيروزاليم بوست في ولايتها، أمس الاثنين، حيث تحدثت عن تصاعد معاداة السامية في ولايتها، واصفة إياها بـ "القلق الشخصي العميق". وقالت إنها تعهدت بضمان سلامة الشعب اليهودي في نيويورك - موطن أكبر جالية يهودية خارج إسرائيل -.

وأكدت هوشول على أن نيويورك عملت بجد لتقليل عمليات معاداة السامية "وللتأكد من أن ضحايانا يتلقون الدعم، وأننا نتأكد من أن لدينا موارد لحماية المواقع المعرضة للخطر - المعابد اليهودية والمدارس الدينية - مما أدى إلى جلب أكثر من 68 مليون دولار لتحصينهم، ويجب أن يكون لديهم أحدث التقنيات لحمايتهم ".

وذكرت هوشول قصة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا أخبرها أنه يخشى ارتداء غطاء رأسه اليهودي(كيبا)، لأنه كان قلقًا من احتمال "سقوطه في الشارع"واضافت "قلت لا، أنت ترتدي ذلك بفخر. أنت تحترم تقاليد الأجيال. أنت تحترم من أنت، وسوف تنقلها إلى أطفالك".

كما تحدثت عن شركة مقرها إسرائيل فازت في تحدي نيويورك وإسرائيل للابتكار في مجال الطاقة الذكية بقيمة مليون دولار ، وهي Zooz Power ، التي طورت نظام شحن سريع للسيارات الكهربائية. وقال هوشول: "تعاون نيويورك مع إسرائيل، وهي مركز لتكنولوجيات الطاقة النظيفة المبتكرة، سيوفر حلولًا ذات تفكير تقدمي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في نيويورك".