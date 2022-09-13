إسرائيل: اعتقال خمسة مطلوبين في الضفة الغربية

خلال العملية تم إلقاء عبوات ناسفة على الجنود وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة، في ما رد جنود الجيش بإطلاق النار

اعتقل الجيش الإسرائيلي خمسة فلسطينيين مطلوبين في عدة مراكز بالضفة الغربية بما في ذلك قرى أنتا ويطا وبيت عوا أسفرت خلال الليلة المنصرمة، في عمليت نفذها بتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)وحرس الحدود.

وخلال العملية تم إلقاء عبوات ناسفة على الجنود وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة، في ما رد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار. واعتقلت قوات الجيش شخصين مطلوبين يشتبه بضلوعهما في عمليات عدائية، واعتقلت آخرين في قرية سلواد بمنطقة بنيامين الإقليمية ومخيم الدهيشة بمنطقة غوش عتسيون.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية في قرية التواني للبحث عن المشتبه بهم الذين ألقوا الحجارة على مركبات إسرائيلية على الطريق السريع القريب يوم أمس في معون بالقرب من الخليل.ولم ترد انباء عن وقوع اصابات بين الجنود.

تم نقل المعتقلين لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن.