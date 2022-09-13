غانتس يحث مجلس الأمن وكافة الدول على الوقوف في صف واحد ضد المطامع الإيرانية بالتسلح النووي

في العام الماضي، تضاعف أو يزيد عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت إيران تحت الأرض في ناتانز وبوردو

كشف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في إحاطة لسفراء مجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقية أبراهام في الأمم المتحدة: "أن عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تمتلكها إيران أكبر بكثير من العدد المعلن. وفي منشأة بوردو، ضاعفت إيران قدرتها على التخصيب ثلاث مرات".

وحث غانتس الذي التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، المجتمع الدولي بأسره على "أن يعد خططًا عملية وسياسية واقتصادية وأن يتحرك في مجلس الأمن ضد إيران".

أنهى وزير الأمن، قبل ساعات قليلة سلسلة لقاءات في الأمم المتحدة مع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ورئيس شعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع درور شالوم، والسكرتير العسكري العميد ياكي دولف.

وأشار غانتس إلى أن "أكبر عامل مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط هو إيران. فهذه يمكنها أن تؤدي إلى الإرهاب وسباق التسلح. باعتقادي يمكن منع هذا وأن وقت العمل قد حان الآن. تهدد إيران الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة وتؤثر على أسعار الغذاء والتجارة وحرية الملاحة والاستقرار في الشرق الأوسط. إنها تفعل كل هذا الآن، وبحال حصلت على مظلة نووية فسوف يزداد الأمر سوءًا".

وتابع "تشير المخابرات الإسرائيلية إلى أن إيران أحرزت تقدمًا كبيرًا في برنامجها النووي في الآونة الأخيرة. في العام الماضي، زادت إيران إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تمكنها من التخصيب عالي المستوى بمئات المرات.

وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، قال، فقد تضاعف أو يزيد في العام الماضي عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشآت إيران تحت الأرض في ناتانز وبوردو. في منشأة باردو، حيث يُحظر تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاقية النووية التي لا تزال إيران تخضع لها، ضاعفت إيران قدرتها على التخصيب ثلاث مرات في العام الماضي.

إذا قررت إيران، يمكنها أيضًا الانتقال إلى تخصيب بنسبة 90٪. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتحد. يجب أن نتحرك ونضع خططًا عملية وسياسية واقتصادية، وألا نسمح باتفاق لا يعيد إيران إلى الوراء بشكل كبير. يجب أن تنعكس هذه المهمة أيضًا في أنشطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال غانتس أيضا: "محاولات إيران لإغلاق الملفات المفتوحة دون إبداء أجوبة لا يمكن أن تكون جزءا من المفاوضات وأنا أرحب بموقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية من هذه القضية. يجب أن تظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة محترفة وإغلاق ملف" فتح الملفات يجب أن يكون خطا أحمر في مفاوضات الاتفاق النووي.

وبشأن المباحثات حول ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع لبنان، قال غانتس: "في نهاية الأمر، ستقف حفارتان على الجانبين الإسرائيلي واللبناني، والسؤال هو هل سنضطر للدفاع عن أنفسنا وعن سيادة إسرائيل باستخدام القوة العسكرية: إن إقامة الحفارة في الجانب اللبناني من مصلحة لبنان، الذي لا يحصل سكانه على التيار الكهربائي المنتظم ويعانون من أزمة اقتصادية عميقة. إني أدعو مجلس الأمن إلى إدانة أي انتهاك لسيادة إسرائيل. يجب دفع المفاوضات قدما، وبالتالي تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومنع التصعيد الذي سيضر قبل كل شيء بمواطني لبنان والدولة اللبنانية، ويعيدنا إلى نفس النقطة ".

وقال سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة جلعاد اردان الذي افتتح الاجتماع "يتم تصوير إسرائيل في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن بطريقة مشوهة ومنحازة. كل شهر، يعقد المجلس مناقشة مكرسة بالكامل للشرق الأوسط، وبدلاً من التعامل مع المنظمات الإرهابية التي تقتل المدنيين والتهديدات الرئيسية في المنطقة، يختار مجلس الأمن التركيز على واحد بالمائة فقط من الشرق الأوسط - الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا التواء. وعلى الرغم من الانشغال غير المتناسب بالموضوع، لا يتم تحقيق أي تقدم والمنطقة تتحول إلى برميل متفجرات على وشك الانفجار. لقد عرض وزير الأمن الإسرائيلي التهديدات التي من واجب مجلس الأمن حقا الانشغال بها والتعامل معها. تلك هي التي تهدد حقًا المنطقة وما وراءها.

يذكر أن وزير الأمن غادر الولايات المتحدة وسيهبط في إسرائيل ظهرا.