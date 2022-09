رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: "لولا حزب الله لكان لبنان قد انضم إلى اتفاقيات إبراهيم"

أكد رئيس المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حاليفا، اليوم الثلاثاء، أنه لولا وجود حزب الله لكان لبنان انضم إلى اتفاقات ابراهيم.

وقال أهارون حاليفا، في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد "سياسة مكافحة الإرهاب"، إن "حزب الله هو منظمة ترتدي 3 قبعات: الأولى تحمي الطائفة الشيعية، والثانية يعمل كوكيل إيراني تموله وتدعمه طهران، وأخيرا يحمي لبنان ولكنه أخذ اللبنانيين كرهائن"، وأضاف "أنا مقتنع أن لبنان كان سينضم الى اتفاقيات ابراهيم لولا وجود حزب الله"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبخصوص الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، شدد أهارون حاليفا، على أن "الجيش ناقش إمكانية حدوث التصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق"، مشيرا إلى أن "الجيش أجرى تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة الحرب مع لبنان".

وأردف أهارون حاليفا، "آمل من نصر الله، ألا يستهين بالرد الإسرائيلي إذا قرر اتخاذ خطوة"، وأضاف، أن "قوة إسرائيل عظيمة وأنا متأكد من أن حزب الله يفهم ذلك. نصر الله شخص جاد ويعرف ما أتحدث عنه".