رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: "لولا حزب الله لكان لبنان قد انضم إلى اتفاقيات إبراهيم"

أهارون حاليفا، "أنا مقتنع أن لبنان كان ينضم الى اتفاقات ابراهيم لولا وجود حزب الله"

أكد رئيس المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حاليفا، اليوم الثلاثاء، أنه لولا وجود حزب الله لكان لبنان انضم إلى اتفاقات ابراهيم.

وقال أهارون حاليفا، في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد "سياسة مكافحة الإرهاب"، إن "حزب الله هو منظمة ترتدي 3 قبعات: الأولى تحمي الطائفة الشيعية، والثانية يعمل كوكيل إيراني تموله وتدعمه طهران، وأخيرا يحمي لبنان ولكنه أخذ اللبنانيين كرهائن"، وأضاف "أنا مقتنع أن لبنان كان سينضم الى اتفاقيات ابراهيم لولا وجود حزب الله"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبخصوص الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية، شدد أهارون حاليفا، على أن "الجيش ناقش إمكانية حدوث التصعيد على الساحة الشمالية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق"، مشيرا إلى أن "الجيش أجرى تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة الحرب مع لبنان".

وأردف أهارون حاليفا، "آمل من نصر الله، ألا يستهين بالرد الإسرائيلي إذا قرر اتخاذ خطوة"، وأضاف، أن "قوة إسرائيل عظيمة وأنا متأكد من أن حزب الله يفهم ذلك. نصر الله شخص جاد ويعرف ما أتحدث عنه".

https://twitter.com/i/web/status/1569575308197511169 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب أهارون حاليفا، فإن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن نصر الله يحظى بتقدير كبير في إيران و "ليس راعياً فقط بل شريكاً في اتخاذ القرارات تجاه الإيرانيين. وهناك احتمال في أحداث معينة أن ينضم حزب الله ونصر الله كزعيم له إلى دائرة العنف في إيران ".

وأشار أهارون حاليفا، إلى أن "الشعب اللبناني في كل صباح يستيقظ ويحاول تشغيل الكهرباء ولا يتم تشغيلها، الشعب اللبناني يشهد العملة اللبنانية تنهار، الحياة هناك صعبة".

وأردف أهارون حاليفا، "لا زال لبنان وإسرائيل يعيشان في تصاعد للتوترات بشأن منصة غاز كاريش والحدود البحرية بين البلدين"، موضحا أن "إقامة منصة لبنانية لاستخراج الغاز في البحر المتوسط تعتبر مصلحة إسرائيلية بهدف تقوية الاقتصاد اللبناني، وأن شعب لبنان يفهم أيضا ما ستكون عليه نتيجة الحرب".