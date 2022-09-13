مسؤول أمني إسرائيلي: "تحذيرات ملموسة للتصعيد في الحرم القدسي"

رئيس الحكومة الاسرائيلية أجرى جلسة خاصة حول الاستعدادات للاعياد اليهودية مع المسؤولين الأمنيين

في ظل التصعيد في الضفة الغربية، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد نقاشا للاستعداد للأعياد اليهودية مع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وقائد الشرطة يعكوف شبتاي وممثلين من لواء القدس والشرطة ومن الشاباك. وقال مسؤول أمني مطلع لهيئة االبث الرسمية "كان" حول تفاصيل النقاش إنه "يوجد تحذيرات ملموسة حول نوايا المنظمات المسلحة لاشعال منطقة الحرم القدسي. الشرطة الإسرائيلية أصدرت أوامر إبعاد من المنطقة لنشطاء يهود وعرب".

وعلى صعيد متصل، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في القدس الشرقية مطالبات بالوصول الى الحرم القدسي خلال فترة الأعياد اليهودية خلال فترة الصباح وهي الساعات التي يتواجد خلالها زوار يهود.

وأكد مسؤول أمني كبير أمس لـ"كان" أن إسرائيل نقلت للفلسطينيين رسالة تطالبهم بتكثيف أنشطتهم في عمليات مكافحة العمليات العدائية في جنين ونابلس. وأوضح :"قلنا لهم انه يجب عليها بذل جهد أكبر، خصوصا في جنين ونابلس. السلطة لا يمكنها القول أن هذا ليس شأني، وعندها سنضطر العمل بالداخل وهذا يضعفها" وقال المسؤول أنه طلب من الألمان نقل هذه الرسالة الى السلطة الفلسطينية.

وفي نفس السياق، قال مسؤولون أمنيون أنه خلال الأيام الأخيرة يوجد عشرات التحذيرات من عمليات، غالبيتها تصل من جنين ونابلس. وبرأيهم ، الحديث يدور عن زيادة كبيرة مقابل عدد التحذيرات في العام الماضي. وأضيف أيضا أن الشرطة الإسرائيلية ضاعفت تواجدها في الأماكن المزدحمة وطلبت من الجمهور توخي اليقظة والتبليغ الى الخط 100 حول أحداث مشبوهة.