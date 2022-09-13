إيران تعتقل عدة أشخاص في قضية اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني

أضاف مسعود ستايشي، أن "عدة أشخاص اعتقلوا في قضية اغتيال خدايي، وصدرت الأوامر القانونية اللازمة بحقهم"

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية اعتقلت أشخاصاً عدة في قضية اغتيال العقيد بالحرس الثوري في مايو/أيار الماضي، والتي اتهمت طهران فيها إسرائيل وحلفاءها الغربيين بتنفيذه.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن "إطلاق النار على حسن صياد خدايي في العاصمة طهران من طرف شخصين على دراجة نارية، كان من تدبير "جماعات متطرفة مرتبطة بالقمع العالمي والصهيونية، في إشارة على الأرجح إلى الغرب وإسرائيل.

وأضاف مسعود ستايشي، أن "عدة أشخاص اعتقلوا في قضية اغتيال خدايي، وصدرت الأوامر القانونية اللازمة بحقهم، والقضية قيد التحقيق".

وكان أمين مجلس الأمن القومي نائب وزير الداخلية الإيراني، مجيد مير محمدي، قد حمل إسرائيل مسؤولية مقتل العقيد في الحرس الثوري، حسن صياد خدايي، محذرا من أن "الانتقام الشديد ينتظرهم (إسرائيل)".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على جهاز الاستخبارات الموساد، التعليق على الأحداث في العاصمة الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس، توعد، بـ"الثأر لاغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي، مشيرا إلى أن "العقيد اغتيل على يد إرهابيين وأن السلطات المعنية تتابع تفاصيل هذه الجريمة" مؤكدا أن "الثأر لدم خدائي آتٍ لا محالة".