الرئيس المصري في قطر لأول مرة منذ توليه منصبه

قالت الوكالة، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل الرئيس المصري والوفد المرافق له

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى الدوحة في زيارة تستمر ليومين هي الاولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف لتكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقبل الرئيس المصري والوفد المرافق له، لدى وصوله في زيارة رسمية للبلاد".

وكان أمير قطر زار مصر في حزيران/يونيو الماضي في أول زيارة يقوم بها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية، بهدف تكريس المصالحة.

وكانت مصر قد قطعت علاقاتها مع قطر عام 2017 الى جانب كل من السعودية والامارات والبحرين بعد أن وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي اطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.

وفي كانون الثاني/يناير 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر.

واعلنت قطر في نهاية آذار/مارس، أنها ستستثمر أكثر من 4,5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد وتفاقمت تلك المشكلات اثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة الى خفض قيمة عملتها بأكثر من 17% قبل شهرين.