قال أمير حايك، بمناسبة مرور عامين على اتفاقيات ابراهيم إن "إسرائيل والإمارات تضعان الثقة في بعضهما البعض"

أكد السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات قررتا منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم، المضي في علاقة ودية مسترسلا عن التعاون الوثيق بينها في أبو ظبي.

وقال أمير حايك، في حوار له مع قناة i24news، بمناسبة مرور عامين على اتفاقيات ابراهيم، إن "الدولتين تضعان الثقة في بعضهما البعض، والتي ساهمت في علاقة إقتصادية قوية بين البلدين"، وأضاف "أنا سعيد جدا لتواجدي في هذا البلد وأعتقد أنه لايزال هناك إنجازات كبير قادمة وهذه فقط البداية".

وتابع أمير حايك لـ i24news، أن "الأشهر 7 الأولى من 2022 عرف التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بلغ 1.4 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021 التي كان معدل التبدال فيه 1.2 مليار دولار".

وأوضح أمير حايك لـ i24news، أن "دولة الإمارات هي الآن في المرتبة 19 من بين 126 دولة تربط إسرائيل علاقة تجارية معها، وفي نهاية العام ستصبح في المرتبة 15 أو 16"، مشيرا إلى أنه "خلال عام أو عامين ستصبح الإمارات في المرتبة 10، وهذا أمرمشجع للغاية، نرى أن هذا جاء نتيجة العلاقة القريبة جدا والثقة الموجودة بين البلدين".

وفي رسالة إلى الدول الأخرى، قال أمير حايك، "بعد نجاح العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، هناك دول أخرى ستنضم إلى هذه النجاحات، ومن الواجب أن نتقدم بالشكر للقيادات في الدولتين التي وقعت الإتفاقيات بالإضافة إلى الولايات المتحدة"، وأضاف "نحن نبني هنا شرق أوسط جديد ورؤية جديدة للتعاون المشترك وتكتل إقتصادي يمكن أن يكون هام جدا في العالم، وأنا أطلب من الدول الأخرى أن تنظر إلى هذه الإنجازات في هذه الإتفاقية، لأن القطار إنطلق ويجب على الجميع أن يستقل هذا القطار".