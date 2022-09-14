الضفة الغربية: مقتل ضابط إسرائيلي خلال تبادل إطلاق نار بالقرب من جنين

وخلال تبادل إطلاق النار الذي أدى الى مقتل الضابط الإسرائيلي قتل مسلحين فلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من منطقة التماس قرب معبر الجلمة القريب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق بالاشتباك وتبادل إطلاق النار الذي وقع الليلة (الأربعاء) بالقرب من حاجز الجلمة بالقرب من مدينة جنين، والذي أسفر عن مقتل الضابط الإسرائيلي وتحييد مسلحين فلسطينيين كان أعلن بوقت سابق عن مقتلهما جراء الاشتباك الذي وقع مع قوة عسكرية إسرائيلية تابعة للواء "ناحال". وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم رصد المشتبهين من خلال أبراج المراقبة بالقرب من قرية الجلمة وهما منبطحين على الأرض وعلى مقربة 15 مترا من منطقة التماس ولم يتم رصد سلاح بحوزتهما من خلال برج المراقبة.

وفي أعقاب التبليغ بدأت القوات العسكرية بمحاصرة المسلحين من الخلف، في المقابل بدأ المسلحان الاقتراب من القوة العسكرية الإسرائيلية ولم يكن من الواضح للقوة الإسرائيلية إن كانا مسلحين.

وبدأت القوة الإسرائيلية بإجراءات اعتقال مشتبه وفي المقابل قام المسلحان بإطلاق النار تجاه الجنود الإسرائيليين حيث كان بحوزتهما سلاح كارلو وسلاح اوتوماتيكي، ورد عليهم الجنود بإطلاق النار تجاههم ما أسفر عن مقتل المسلحين.

من جانبه صرح قائد وحدة "يهودا والسامرة" في إحاطة إعلامية صباح اليوم إنه "تم اليوم منع عملية كبيرة، من الممكن أن المخربين خططا لكمين لدورية الجيش الإسرائيلي التي كان من المخطط أن تمر من هذه النقطة. نقطة المراقبة رصدت المخربين- وهذا إنجاز".

وفي تعقيبه حول الأنباء بأن أحد المسلحين كان ضابط في الاستخبارات الفلسطينية قال :"بعد تسعة عمليات إطلاق نار، غالبية الذين يجتازون الجدار الفاصل هم مقيمين غير شرعيين، لقد قيل ما يكفي عن ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية. توجد مناطق مثل شمالي الضفة والتي بها الكثير من التحديات لكن التنسيق متواصل، خصوصا في الأيام الأخيرة".