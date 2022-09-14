انهيار مبنى في عمّان يسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين وعمليات البحث لازالت مستمرة

قال فيصل الشبول، إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة"

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، أن عمليات البحث والإنقاذ لازالت مستمرة بعد انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية، عمان، والذي أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ونشرت مديرية الأمن العام الأردنية صورا من الموقع على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" وتظهر فيه فرق الإنقاذ مستمرة في جهودها.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء"، وأضاف أن "عمليات البحث لازالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى ان "طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

https://twitter.com/i/web/status/1569954870081232897 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان "مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث" عن مفقودين آخرين، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

وتعتبر منطقة جبل اللويبدة من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.