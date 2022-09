انهيار مبنى في عمّان يسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين وعمليات البحث لازالت مستمرة

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية، صباح اليوم الأربعاء، أن عمليات البحث والإنقاذ لازالت مستمرة بعد انهيار مبنى قديم مؤلف من 4 طوابق في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية، عمان، والذي أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

ونشرت مديرية الأمن العام الأردنية صورا من الموقع على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" وتظهر فيه فرق الإنقاذ مستمرة في جهودها.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص لا زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء"، وأضاف أن "عمليات البحث لازالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة"، مشيرا إلى ان "طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.