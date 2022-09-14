انعقاد اجتماع سري بين مسؤولين إسرائيليين مع مسؤولين فلسطينيين

يأتي هذا الاجتماع على ضوء التدهور الأمني في الضفة الغربية خصوصا شمالي الضفة

على ضوء التصعيد في الفترة الأخيرة بالضفة الغربية،عقد اجتماع إسرائيلي-فلسطيني سري مؤخرا بهدف تسخير الأجهزة الأمنية الفلسطينية للجهود لمنع التصعيد في الأعياد اليهودية القادمة.

وأفيد بحسب هيئة البث الرسمية "كان" أن مسؤولين أمنيين كبيرين جدا في الجهاز الأمني الإسرائيلي، واحد من الجيش وآخر من الشاباك، اجتمعا مع المسؤولين الفلسطينيين حسين الشيخ ، المسؤول عن التنسيق الأمني، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وكلاهما مقربين من الرئيس أبو مازن.

وبحسب التقرير، حاول الجانب الإسرائيلي اقناعهم بالتوصل الى تفاهمات تؤدي الى عودة نشاطات الأجهزة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، خصوصا في منطقة نابلس وذلك لمنع تدهور أمني. مع ذلك، لم يتم التوصل الى تقدم حقيقي في المحادثات، وأجهزة الأمن الفلسطينية لا زالت لا تنشط شمالي الضفة الغربية، لكن المحادثات والتنسيق بين الجانبين لا زال متواصلا.

وقال الشيخ وفرج خلال الاجتماع إن الأجهزة تعمل ميدانيا، لكن "لا يمكنها العمل بصورة فعالة بعد دخول الجيش الإسرائيلي كل ليلة إلى المدن الفلسطينية، يعتقلون ويقتلون مواطنين, أنشطتكم تضعفنا" ورد عليهم المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون :"الوضع الأمني الحالي في الضفة الغربية غير مقبول بالنسبة لنا، قوات الأمن الإسرائيلية تدخل لتعتقل فقط من يعرض أمن مواطني إسرائيل للخطر".

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من منطقة التماس قرب معبر الجلمة القريب من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.