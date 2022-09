إسرائيل والإمارات يحتفلان بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم

تحتفل الإمارات وإسرائيل بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم الذي تم في 15 سبتمبر/أيلول 2020، والذي جاء بعده عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات: التجارة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق، قال سفير اسرائيل لدى الامارات أمير حايك، في مقابلة له الأسبوع الماضي مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، "وصلت إلى هنا قبل 10 أشهر ونصف كأول سفير لإسرائيل لدى الإمارات، ومنذ ذلك الحين تلقينا زيارتين من رئيسنا وزيارتين من رئيس وزرائنا ونحو 20 زيارة من وزرائنا ووقعنا 20 اتفاقية تشمل الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وبعد مرور عامين على اتفاقيات إبراهيم، لا يزال الحماس كبيرًا ومستمرا لدى البلدان من أجل تعميق العلاقات بينهما.

ومن هذا السياق، وصل وفد رسمي من أبو ظبي الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، لتقديم وفوده الإماراتية إلى الشركات الإسرائيلية الرئيسية المدرجة في بورصة تل أبيب.

وشارك الوفد على مدار يومين، في منتدى أعمال مشترك نظمته بورصة تل أبيب وسوق أبو ظبي العالمي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، وعرف الحدث ناجحًا كبيرا كما أسفر عن عدة مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول وتمكين العديد من الفرص التجارية المتعلقة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والخصوصية.

وأشار سفير اسرائيل لدى الامارات في مقابلة له مع i24NEWS .، أن "الأشهر 7 الأولى من 2022 عرف التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بلغ 1.4 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021 التي كان معدل التبدال فيه 1.2 مليار دولار"، متوقعا أن "الإمارات ستكون من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين لإسرائيل في السنوات القليلة المقبلة".