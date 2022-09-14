الشاباك قدم معلومات لوكالة "سي آي اي" حول المنظمات الفلسطينية التي اعلنتها اسرائيل بأنها ارهابية

مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية يقول ان الحكومة الامريكية تدرس معلومات جديدة حول هذه المنظمات

زار وفد أمني إسرائيلي واشنطن الأسبوع الماضي في محاولة لإقناع وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية CIA دعم الإعلان الإسرائيلي عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستة بأنها منظمات ارهابية، جاء هذا بحسب ما نقله مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع "والا".

المسؤولون الإسرائيليون قالوا إن البعثة ضمت ممثلين عن الشاباك، وزارة الأمن ووزارة الخارجية. واجتمع أعضاء البعثة مع ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية ومن وكالة الاستخبارات المركزية CIA وإدارة الاستخبارات الوطنية التابعة للولايات المتحدة.

وقال المسؤولون أن البعثة الإسرائيلية استعرضت معلومات استخباراتية محدثة بشأن المنظمات الفلسطينية الستة وأدلة "قالت إنها تشير الى تورط هذه المنظمات بأنشطة وصفتها بالارهابية للجبهة الشعبية".

وقال المسؤول الإسرائيلي إن أعضاء البعثة شددوا أمام المسؤولين الأمريكيين في "وزارة الخارجية ووكالة المخابرات بأن إسرائيل لا تحاول قمع جميع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني", وأشار المسؤول الإسرائيلي :"قلنا للأمريكيين أننا عملنا ضد 6 منظمات من بين 250 منظمة تعمل في الضفة الغربية بسبب تورطها بأنشطة إرهابية وليس بسبب مواقفها السياسية أو بسبب أنهم يقولون أمورا لا نحبها".

من جانبها رفض كل من وزارة الخارجية الاسرائيلية، ووزارة الامن والشاباك التطرق الى الأمور الواردة بالتقرير، في حين عقب متحدث من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ردا على ما ورد وقال :"مسؤولون إسرائيليون يواصلون التوضيح للولايات المتحدة المنطق والأسباب من وراء على الإعلان عن المنظمات الفلسطينية الغير حكومية بأنها منظمات ارهابية. الحكومة الأمريكية تدرس حاليا معلومات اضافية قدمتها إسرائيل بالخصوص".