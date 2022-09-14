وزير الخارجية الإيراني يؤكد رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع الإمارات

وشدد الوزير لدى استقباله السفير الإماراتي، على أهمية "تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة"

أفادت الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إيران ترغب في تطوير علاقتها مع الإمارات، مع عودة سفيرها إلى طهران للمرة الأولى منذ 2016.

وأكد البيان، أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استقبل، مساء أمس الثلاثاء، السفير الإماراتي سيف الزعابي"، العائد إلى طهران بعد أعوام من خفض بلاده مستوى تمثيلها، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وشدد الوزير لدى استقباله السفير الإماراتي، على أهمية "تعاون دول المنطقة من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة".

وبحسب البيان، فإن "وزير الخارجية أكد أن طهران مهتمة بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، على أساس سياسة الجوار".

وكانت الإمارات قد أكدت، عودة سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي، في أغسطس/آب لتأدية مهامه في طهران خلال الأيام القادمة، وذلك "للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وتأتي عودة السفير الإماراتي بعد أسابيع من تسلّم وزير الخارجية الإيراني أوراق اعتماد بدر عبدالله المنيخ، وهو أول سفير للكويت في طهران مذ خفّضت الإمارة الخليجية تمثيلها الدبلوماسي في الجمهورية الإسلامية في العام 2016