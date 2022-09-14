العراق: اعتقال "24 متهما من الحركات الإرهابية فى 6 محافظات"

تمت إحالة جميع المتهمين، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

أعلن جهاز الأمن العراقى، اليوم الأربعاء، "القبض على 24 متهما من الحركات الإرهابية فى 6 محافظات"على خلفية تنامي التوترات على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، وتمت إحالة جميع المتهمين، والمضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأضاف الجهاز، في بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه "بعد توافر المعلومات الاستخبارية المؤكدة عن تحرك بعض العناصر المشتبه بها لاستهداف وتهديد السلم المجتمعي بالتزامن مع زيارة الأربعين، شرعت القوات الأمنية في عموم محافظات العراق بتشكيل فرق عمل خاصة للحد من هذه النشاطات الإرهابية وإلقاء القبض على المروجين لها ووفقاً لمذكرات قبض قضائية".

وأكد البيان أن "المتهمين من ست محافظات وهى بغداد، والبصرة، وميسان، وبابل، والديوانية، وكربلاء، وتم ضبط مئات من المنشورات التي تدعو إلى التحريض على المرجعيات الدينية وتهديد السلم المجتمعي".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن في وقت سابق "اعتقال 29 إرهابيا في محافظات وسط وجنوب العراق"