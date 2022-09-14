الشاباك يوصي بإغلاق المدن التي تنطلق منها العمليات العدائية المسلحة في الضفة الغربية

الشاباك يوصي باعتماد نظامين من الإغلاق أحدهما تام ومطلق يفرض على المدن والقرى التي تصدر مسلحين

رفع الشاباك الأربعاء توصياته للمستوى الأمني والجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق على المدن التي تنطلق منها العمليات العدائية في الضفة الغربية. وأعرب مسؤولون في الشاباك عن خشيتهم من انفلات غير مسبوق بين منفذي العمليات المسلحة غير المنضوين تحت راية التنظيمات المعروفة بنشاطها العدائي، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية "كان".

وبحسب التقرير فإن الشاباك يوصي باعتماد نظامين من الإغلاق أحدهما تام ومطلق يفرض على المدن والقرى التي تصدر مسلحين لتنفيذ عمليات بشكل مكثف وبين تلك التي تنعم بهدوء نسبي للتخفيف على السكان، والتضييق على النشاطات المحظورة.

وتأتي توصية الشاباك على خلفية التصعيد الأمني غير المسبوق الذي تشهده عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية، كان آخره صباح اليوم مقتل ضابط إسرائيلي خلال مواجهات مع مسلحين فلسطينيين بالقرب من منطقة التماس قرب معبر الجلمة القريب من معبر الجلمة قرب جنين شمالي الضفة الغربية، وأفيد في وقت لاحق أن الضبط يدعى بار فيلح من سكان نتانيا وسط إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أوضح أن المنطقة مقبلة على تدهور أمني وبداية تصعيد جديد، على ضوء تكرار عمليات اعتداء مسلحة مقرها الضفة الغربية. وقال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي إنهم ينوون استئناف العمليات في المناطق، وبحسبهم، "يجب وقف الهجمات في نابلس هذا اذ كنا لا نريد مواجهة هجوم في تل أبيب أو بني براك أو إلعاد فنحن بحاجة إلى دخول نابلس وجنين، لذلك من المتوقع أن نشهد على المدى القريب تعميق نشاط الجيش الإسرائيلي والشاباك في الضفة الغربية".